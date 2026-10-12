Suudi Arabistan'da alarm! Başkent Riyad'da peş peşe patlamalar oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından peş peşe 3 patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü tehlikenin geçtiğini açıklarken, Arap Koalisyonu Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin imha edildiğini bildirdi.

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.

PEŞ PEŞE 3 PATLAMA

Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA NELER OLDU?

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve petrol tesislerini hedef alan saldırıları, ülkedeki hava trafiğini aksattı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetlerine ara verilirken, havalimanının 17 Ekim'e kadar olacağı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Riyad Havalimanı'na yönelik saldırılarda son günlerde can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldi. Cumartesi günü bir terminali hedef alan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Pazar günü düzenlenen yeni saldırıda ise bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Riyad uçuşlarını iptal etti veya askıya aldı.

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