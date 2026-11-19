Arabistan’ın başkenti Riyad ile El-Harc ilçesinde muhtemel bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemleri devreye sokuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, halka resmi makamların talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

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Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riyad ve Harc'da muhtemel bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

İKİNCİ BİR AÇIKLAMA GELDİ!

Erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiği" bildirildi.

Açıklamada, halka güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü daha önce de Yemen'deki Husilerin, Riyad'daki finans merkezinde (Kral Abdullah Finans Bölgesi-KAFD) bulunan kulelerden birini hedef aldığını ve kulede maddi hasar oluştuğunu açıklamıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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