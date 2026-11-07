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Suriye’den Yemen iddialarına cevap! Suudi Arabistan’la askerî işbirliği başlıyor

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Suriye’den Yemen iddialarına cevap! Suudi Arabistan’la askerî işbirliği başlıyor
Başlık ResmiSuriye’den Yemen iddialarına cevap! Suudi Arabistan’la askerî işbirliği başlıyor

Suriye yönetimi, Yemen’e asker gönderileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Şam ile Riyad arasında askerî eğitim, tecrübe paylaşımı ve danışmanlık alanlarında işbirliği yapılacağı açıklanırken ilk koordinasyon ziyaretlerinin gelecek ay Suudi Arabistan’dan Suriye’ye başlayacağı bildirildi.

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Suriye resmî ajansı SANA’nın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, iki ülke arasındaki askerî anlaşmalar eğitim, tecrübe paylaşımı ve askerî danışmanlık alanlarını kapsıyor. Anlaşmanın temel hedefleri arasında askerî güçlerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi bulunuyor.

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Ancak Suriye askerî güçlerinin Yemen’e gönderileceğine ilişkin iddiaların hiçbir dayanağının olmadığı vurgulandı. Kaynak, koordinasyon ziyaretlerinin gelecek aydan itibaren Suudi Arabistan’dan Suriye’ye gerçekleştirileceğini bildirdi.

ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI GÜNDEMDE

İki ülke arasındaki işbirliğinin ilerleyen dönemde ortak savunma anlaşmasına dönüşebileceği veya Suriye’nin Mekke İttifakı’na katılabileceği de belirtildi. Bu ihtimallerin ortak çıkarlar doğrultusunda değerlendirilebileceği ifade edildi.

Diplomatik kaynak, Suriye’nin önceliklerinin ise iç güvenliğin güçlendirilmesi, ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma olduğunu vurguladı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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