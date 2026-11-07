ABD yönetiminin, Irak'tan İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını istediği ortaya çıktı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Washington'ın yalnızca iki sınır kapısının açık kalmasını talep ettiğini açıklarken, bölgede savaşın yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetimine İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılması yönünde resmî talepte bulunduğunu açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak-İran sınırındaki kapılardan yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini söyledi.

ABD'den Irak'a İran talimatı! Savaş yeniden mi başlıyor?

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

SAVAŞ YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

ABD'den Irak'a İran talimatı! Savaş yeniden mi başlıyor?

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN DE OLDUĞU DÖRTLÜ KOMİTE

Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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