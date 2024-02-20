Suudi Arabistan'da bir ilk daha! Güzellik yarışmasına katıldılar

Suudi Arabaistan ilk kez güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024 isimli yarışmaya Suudi Arabistan'dan Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı.

Ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman reformist uygulamalarını bir bir hayata geçiriyor. Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı.

BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Suudi Arabistan'da kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reformları uygulamaya sokan Veliaht Prens Selman, ilk kez bir kadının güzellik yarışmasına katılmasına izin veren reforma imza attı.

FİLİPİNLİ YARIŞMACI TACI TAKTI

Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı. Qahtani'nin yarıştığı yarışmada Filipinli Dyan Shane Mag-Abo isimli kadın kazandı.