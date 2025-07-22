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Süveyda'da Bedevi aileleri tahliye ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süveyda&#039;da Bedevi aileleri tahliye ediliyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da, Bedevi ailelerin tahliyesi için oluşturulan 11 otobüslük konvoy kent merkezine ulaştı.

Suriye'de İçişleri Bakanlığı ile Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar arasında varılan ateşkes ve tahliye anlaşmaları çerçevesinde ikinci tahliye konvoyu Süveyda'ya girdi.

Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alıkonulan Bedevi sivillerin tahliyesi amacıyla oluşturulan konvoyda 11 otobüs yer alıyor.

Bölgedeki Hristiyan ailelerin de tahliyesi planlanırken, konvoyun 109 numaralı kara yolu üzerinden Dera iline doğru hareket etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Hecri yanlısı Dürzi silahlı grupların, aşiret savaşçılarının Süveyda kent merkezine girişini engellemek için yol kontrol noktasında duran iç güvenlik güçlerine Valga köyü yakınlarında ateş açması sonucu 3 güvenlik mensubu yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Arap Kızılayı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin gözetiminde Süveyda'da tutulan bazı aileleri taşıyan konvoy bölgeden çıktı.

21 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk tahliye operasyonunda 4 otobüs ve yaklaşık 20 özel araçla birçok Bedevi aile, Dera iline ve kırsalındaki bölgelere taşınmıştı.

Süveyda'da Bedevi aileleri tahliye ediliyor - 1. Resim

NE OLDU?

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Süveyda'da Bedevi aileleri tahliye ediliyor - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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