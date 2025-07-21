Süveyda’da tahliye operasyonu! Güvenlik kordonu oluşturuldu

Suriye’nin Süveyda vilayetinde yaşanan gerilim sonrası, güvenlik güçleri kapsamlı bir tahliye operasyonu düzenledi. Süveyda Valiliği İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed El Dalati ve Dera Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Şaher İmran’ın koordinasyonunda yürütülen operasyonla, alıkonulan bedevi aileler güvenle tahliye edildi.

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kentinde yaşanan kabile geriliminin ardından güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle, bölgede istikrarı sağlamak adına önemli adımlar atıldı.

Süveyda Valiliği İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed El Dalati ve Dera Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Şaher İmran, şehirde alıkonulan bedevi ailelerini bizzat karşıladı.

TAHLİYE OPERASYONU GÜVENLİK EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

İç Güvenlik güçlerinin yoğun saha yayılımı eşliğinde yürütülen tahliye operasyonuyla, sivillerin emniyeti garanti altına alındı. Güvenlik birimleri, çatışmalardan etkilenen bölgelerde kontrolü yeniden sağladı. Tuğgeneral El Dalati, "Valilikte uzlaşma ve istikrarı sağlayacak yolu korumak amacıyla Süveyda çevresini güvenlik kordonuna aldık ve buradaki çatışmaları durdurduk" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Pazar günü itibarıyla bedevi kabilelerin Süveyda şehrinden çekildiğini de duyurdu.

ABD'DEN ÇAĞRI: SİLAHLAR BIRAKILMALI, BARIŞA DÖNÜLMELİ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkede son dönemde artan çatışmaların, savaş sonrası geçiş süreci ve uluslararası toplumun yaptırımları kaldırma konusundaki "ihtiyatlı iyimserliğe gölge düşürdüğünü" belirtti.

"Tüm gruplar derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıklara son vermeli ve aşiret intikamı döngülerinden vazgeçmelidir" çağrısında bulunan Barrack, "Suriye kritik bir dönemeçte bulunmaktadır. Barış ve diyalog hakim olmalı – ve şimdi hakim olmalıdır" dedi.

SİVİLLERİN GÜVENLİ TAHLİYESİ SAĞLANDI

Tuğgeneral El Dalati, devam eden huzursuzluklara rağmen, bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin tahliyesi için bir anlaşmanın yürürlüğe konduğunu doğruladı. Güvenli çıkışlar ve geri dönüş hakkının sağlanması için oluşturulan güvenlik kordonu ve diğer önlemlerin, Süveyda'nın istikrarına katkı sağlaması bekleniyor.