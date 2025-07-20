Suriye’de gerilim tırmanıyor! Ateşkes ihlali sert karşılık bulacak

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Süveyda’daki ateşkesin ihlal edilmesi halinde aşiretlerin sert karşılık vereceğini duyurdu. Dürzi lider Hikmet el-Hicri grubu ise Şam yönetimine bağlı güçlerin bölgeden tamamen çekilmesini talep ediyor.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), Süveyda ilinde yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesin ihlal edilmesi halinde buna "sert karşılık vereceklerini" bildirdi.

SKAM tarafından yapılan açıklamada, Şam yönetiminin yerel gruplarla koordinasyon içinde ilan ettiği ateşkesin korunması çağrısı yapılırken, "Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, aşiret mensupları tarafından sert bir şekilde karşılık bulacaktır" ifadesi kullanıldı.

Süveyda'daki çatışmaların merkezinde yer alan Dürzi lider Hikmet el-Hicri grubu tarafından yapılan açıklamada ise Şam yönetime bağlı güvenlik güçlerinin ve aşiret savaşçılarının tüm bölgelerden tamamen çekilmesi istendi.

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SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten tamamına yakınının çıkmasını sağladı. 13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.