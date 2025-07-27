Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Süveyda'dan binlerce kişi tahliye oldu! 79 barınak kuruldu

Süveyda'dan binlerce kişi tahliye oldu! 79 barınak kuruldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Süveyda&#039;dan binlerce kişi tahliye oldu! 79 barınak kuruldu
Tahliye, İnsani Yardım, Acil Durum, Afet, Barınak, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Süveyda’daki güvenlik olayları sonrası bölgeden tahliye edilen sivillere yönelik, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı tarafından Dera ve Şam kırsalında kapsamlı insani yardım çalışmaları başlatıldı. İki insani geçiş noktası kurularak yaralılara sağlık hizmeti sağlanırken, ihtiyaç tespiti ve yardım koordinasyonu da uzman ekiplerce yürütülüyor.

Son günlerde Süveyda ilinde yaşanan güvenlik olayları nedeniyle çok sayıda sivilin gözaltına alınmasının ardından, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı bölgeden gelenlere yönelik kapsamlı bir insani yardım çalışması başlattı.

Süveyda'dan binlerce kişi tahliye oldu! 79 barınak kuruldu - 1. Resim

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

SANA’ya konuşan Dera Sivil Savunma Müdürü Şadi el-Hassan, tahliye ekiplerinin Süveyda kentinden gelen aileleri güvenli bölgelere taşıyarak Dera ve Şam kırsalındaki farklı noktalara yerleştirdiğini, bu kapsamda bazı kamu tesislerinde bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

El-Hassan, bakanlık gözetiminde Busra el-Harir ve Busra eş-Şam’da iki insani geçiş noktasının kurulduğunu, acil sağlık ekiplerinin de yaralıların sağlık merkezlerine taşınmasında aktif rol aldığını aktardı.

Acil yardım sürecine ilişkin açıklamasında ise, uzman ekiplerin gelen kişi sayısı ve insani ihtiyaçlara dair raporlar hazırlayarak devlet kurumları ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

El-Hassan, bakanlığın yerel ve uluslararası taraflarla iş birliği içinde kapsamlı insani yardım çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

Müzisyen, sunucu, eczacı, doktor, kuyumcu, avukat, kuaför... Bakan Şimşek "Şok olacaksınız" diyerek beyan edilen gelirleri açıkladıOyuncu Murat Yıldırım geri dönüyor! O kanalla anlaştı: Rolü çok konuşulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD uyardı, Rusya vazgeçti: Donanma günü töreni güvenlik gerekçesiyle iptal edildi - DünyaABD uyardı, Rusya vazgeçtiTapınakta ezilerek can verdiler! Elektrik kesintisi faciaya dönüştü - DünyaTapınakta ezilerek can verdiler!Yunanistan tetikte! Meteor’a meydan okudu: Türkiye’nin yeni füzeleri dünya basınında! - DünyaTürkiye’nin yeni füzeleri dünya basınında!Trump’ın sabır taşı çatladı! Rusya’ya %100 vergi kapıda - DünyaTrump’ın sabır taşı çatladı! Rusya’ya %100 vergi kapıdaUçuş görevlisi kılığına girdi, 120 kez bedava uçtu! Kimse fark etmedi - DünyaUçuş görevlisi kılığına girdi, 120 kez bedava uçtu!332 gizemli su altı kanyonu haritalandı! 4 bin metreyi aşıyorlar - Dünya332 gizemli kanyon haritalandı! 4 bin metreyi aşıyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...