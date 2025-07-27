Süveyda'dan binlerce kişi tahliye oldu! 79 barınak kuruldu

Süveyda’daki güvenlik olayları sonrası bölgeden tahliye edilen sivillere yönelik, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı tarafından Dera ve Şam kırsalında kapsamlı insani yardım çalışmaları başlatıldı. İki insani geçiş noktası kurularak yaralılara sağlık hizmeti sağlanırken, ihtiyaç tespiti ve yardım koordinasyonu da uzman ekiplerce yürütülüyor.

Son günlerde Süveyda ilinde yaşanan güvenlik olayları nedeniyle çok sayıda sivilin gözaltına alınmasının ardından, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı bölgeden gelenlere yönelik kapsamlı bir insani yardım çalışması başlattı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

SANA’ya konuşan Dera Sivil Savunma Müdürü Şadi el-Hassan, tahliye ekiplerinin Süveyda kentinden gelen aileleri güvenli bölgelere taşıyarak Dera ve Şam kırsalındaki farklı noktalara yerleştirdiğini, bu kapsamda bazı kamu tesislerinde bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

El-Hassan, bakanlık gözetiminde Busra el-Harir ve Busra eş-Şam’da iki insani geçiş noktasının kurulduğunu, acil sağlık ekiplerinin de yaralıların sağlık merkezlerine taşınmasında aktif rol aldığını aktardı.

Acil yardım sürecine ilişkin açıklamasında ise, uzman ekiplerin gelen kişi sayısı ve insani ihtiyaçlara dair raporlar hazırlayarak devlet kurumları ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

El-Hassan, bakanlığın yerel ve uluslararası taraflarla iş birliği içinde kapsamlı insani yardım çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.