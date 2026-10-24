Brezilya’da arkadaşının cenaze törenine katılmak için mezarlığa giden 48 yaşındaki Adilson Marsaro, babasının mezarını ziyaret ettiği sırada korkunç bir olay yaşadı. Üzerine oturduğu beton mezar kapağının aniden çökmesiyle mezarın altındaki boşluğa düşen Marsaro, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı mezarlıkta ertesi gün toprağa verilen adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Olay, Brezilya’nın Espírito Santo eyaletine bağlı Linhares kentindeki São José Belediye Mezarlığı’nda meydana geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre 48 yaşındaki Adilson Marsaro, 21 Ekim’de trafik kazasında hayatını kaybeden bir tanıdığının cenaze törenine katılmak üzere mezarlığa gitti.

MEZARDAKİ BETON KAPAK ÇÖKÜNCE DEHŞETİ YAŞADI

New York Post’ta yer alan bilgilere göre; törene katılanlarla selamlaşan Marsaro, arkadaşının mezarının yerini sorduktan sonra motosikletini ve kaskını bırakarak babasının mezarına yöneldi. Burada beton mezar yapısının üzerine oturan Marsaro, kapağın aniden çökmesiyle aşağıdaki boşluğa düştü. Çevredekiler, düşüş sırasında çıkan ses üzerine durumu fark ederek yardım çağırdı.

Talihsiz olay! Arkadaşının cenazesine gitti, ertesi gün aynı mezarlığa gömüldü

AYNI MEZARLIĞA ERTESİ GÜN GÖMÜLDÜ

İhbar üzerine mezarlığa sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak olay yerine ulaşan ekipler, Marsaro’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi gerekli işlemler için adli tıp birimine götürülen Marsaro, 22 Ekim’de olayın yaşandığı aynı mezarlığa ertesi gün gömüldü.

BELEDİYEDEN MEZARLIK ZİYARETİ UYARISI

Olayın ardından Linhares Belediyesi, Marsaro’nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Belediye, vatandaşları ziyaretler sırasında dikkatli olmaya çağırdı.

Yaklaşık 18 bin kişinin defnedildiği mezarlıkta yaşanan olay, mezar yapılarının güvenliğini de gündeme getirdi. Belediye, ortak alanların bakım ve temizliğinin kendilerine, mezarların yapısal bakımı ve korunmasının ise ailelere ait olduğunu açıkladı.

Marsaro’nun ölümüne neden olan olayın koşullarının belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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