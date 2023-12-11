Tayland’ı ziyaret eden turist hayatının şokunu yaşadı! Dev canlı bir anda klozetin deliğinden fırladı

11 Aralık 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:36

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir İngiliz turist Tayland’ı gezerken çektiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Tuvalete giden turist hayatının şokunu yaşadı. Klozetten çıkan dev canavar ağızları açık bıraktı. İşte o şaşırtan görüntüler…

TUVALETTE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Tayland’a gezmeye giden bir İngiliz turistin cep telefonlarıyla çektiği görüntüler sosyal medyada tekrardan viral oldu. Tuvalete giren İngiliz turist hayatının şokunu yaşadı. Tam klozete oturmayı planladığı zaman küçük bir Komodo ejderi delikten çıktı.

DEV CANLI BİR ANDA DELİKTEN FIRLADI

Yetkililer Komodo ejderinin tesisat borularından girdiğini belirtti. Çekilen görüntülerde Komodo ejderinin yavaş yavaş delikten çıktığı ardından içeriye tekrardan kaçtığı görüldü.