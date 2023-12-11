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    Tayland’ı ziyaret eden turist hayatının şokunu yaşadı! Dev canlı bir anda klozetin deliğinden fırladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tayland, Güncel Haber, Canavar

    Dünya genelinde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise görenleri şaşırttı. Tuvalete giden bir turist hayatının şokunu yaşadı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde görülen canlı yürekleri ağızlara getirdi. Dev canlı bir anda klozetin deliğinden fırladı!

    Bir İngiliz turist Tayland’ı gezerken çektiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Tuvalete giden turist hayatının şokunu yaşadı. Klozetten çıkan dev canavar ağızları açık bıraktı. İşte o şaşırtan görüntüler… 

    TUVALETTE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI 

    Tayland’a gezmeye giden bir İngiliz turistin cep telefonlarıyla çektiği görüntüler sosyal medyada tekrardan viral oldu. Tuvalete giren İngiliz turist hayatının şokunu yaşadı. Tam klozete oturmayı planladığı zaman küçük bir Komodo ejderi delikten çıktı. 

    Tayland’ı ziyaret eden turist hayatının şokunu yaşadı! Dev canlı bir anda klozetin deliğinden fırladı

    DEV CANLI BİR ANDA DELİKTEN FIRLADI 

    Yetkililer Komodo ejderinin tesisat borularından girdiğini belirtti. Çekilen görüntülerde Komodo ejderinin yavaş yavaş delikten çıktığı ardından içeriye tekrardan kaçtığı görüldü. 

     

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