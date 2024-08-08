Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Taylor Swift konserine saldıracaktı! Avusturya'dan dehşete düşüren detaylar

Taylor Swift konserine saldıracaktı! Avusturya'dan dehşete düşüren detaylar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Taylor Swift konserine saldıracaktı! Avusturya&#039;dan dehşete düşüren detaylar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avusturya'da, ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Viyana'da gerçekleştireceği konserine saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilen şüphelilerden birinin evinde kimyasal madde bulundu. Avusturya basını, 19 yaşındaki şüphelinin konserin verileceği stadyumun dışında toplanan kalabalığın üzerine araba sürmeyi, kalabalığa pala ve bıçakla saldırmayı planladığını yazdı.

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, ülkenin kamu yayıncı kuruluşu ORF'a verdiği demeçte, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine saldırı planladığı iddia edilen 19 yaşındaki baş şüphelinin evinde arama yapıldığını ifade etti.

Baş şüphelinin Macaristan sınırı yakınlarında bulunan Ternitz kasabasındaki evinde yapılan aramalarda "somut eylem hazırlığı" görüldüğünü kaydeden Ruf, arama sonucunda kimyasal madde ve teknik cihazlar ele geçirildiğini belirtti.

Taylor Swift konserine saldıracaktı! Avusturya'dan dehşete düşüren detaylar - 1. Resim

KİMYASAL MADDELERİ BOMBA YAPMAK İÇİN KULLANMIŞ

Ülkede en çok okunan gazetelerden Kurier'in konuya ilişkin haberinde, şüphelinin evinden çıkan kimyasal maddeleri çalıştığı işyerinden çaldığı ve bomba yapmak için kullandığı iddia edildi.

Haberde, 19 yaşındaki şüphelinin konserin verileceği stadyumun dışında toplanacak kalabalığın üstüne araba sürmeyi ve kalabalığa pala ve bıçakla saldırmayı planladığı da öne sürüldü.

Taylor Swift konserine saldıracaktı! Avusturya'dan dehşete düşüren detaylar - 2. Resim

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN DEAŞ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİASI

Avusturya'da polis, ünlü şarkıcı Swift'in Viyana'da vermesi beklenen konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik saldırı planladığı iddia edilen 2 kişiyi dün gözaltına almıştı.

Swift'in konserlerini düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadesi kullanmıştı.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray sezona iyi başlıyor! 66 sezonda 45 galibiyet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Gazze'deki Bureij Kampı'nı vurdu: 27 ölü, çok sayıda yaralı var - Dünyaİsrail masumların sığındığı kampı vurdu! Çok sayıda...İsrail cezaevleri İngiltere'ye soruldu: Endişeliyiz - Dünyaİsrail cezaevleri İngiltere'ye soruldu: EndişeliyizÇin'de aşırı sıcaklar can kaybına neden oldu! 2 kişi hayatını kaybetti - DünyaAşırı sıcaklar can kaybına neden oldu! 2 kişi hayatını kaybettiJaponya'nın Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den açıklama: Batılı büyükelçilerin tepki olarak törene katılmama kararı talihsiz! - DünyaNagazaki Belediye Başkanı: Batılıların kararı talihsiz!Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! İki eyalet diken üstünde - DünyaJaponya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!Herkes bu esrarengiz olayı konuşuyor...30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü - Dünya30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...