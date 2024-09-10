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Tayvan'da savaş uçağı düştü! Kayıp pilot aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tayvan&#039;da savaş uçağı düştü! Kayıp pilot aranıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tayvan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü. Düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye eden pilotu arama çalışmaları sürüyor.

Tayvan'da bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü ve pilotun kayıp olduğu bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında gece uçuş eğitimi sırasında denize düştüğü belirtildi.

Tayvan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü - Son Dakika Haberleri

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, silahlı kuvvetler ve sahil güvenlik birimlerinin kayıp pilotu bulmak üzere faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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