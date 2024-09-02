Hindistan'da Rus yapımı savaş uçağı düştü
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hindistan'da Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu ise kazadan sağ kurtuldu.
Hindistan'ın Racastan eyaletinde gece eğitimi görevindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin X hesabından yapılan açıklamada, Barmer bölgesinde rutin gece eğitim görevi sırasında, Rus yapımı MiG-29 savaş uçağının kritik bir teknik sorunla karşı karşıya kalarak düştüğü belirtildi.
PİLOT SAĞ KURTULDU
Açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak kazadan kurtulduğu, uçağın düştüğü alanda can kaybı olmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı