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Hindistan'da Rus yapımı savaş uçağı düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da Rus yapımı savaş uçağı düştü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu ise kazadan sağ kurtuldu.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde gece eğitimi görevindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin X hesabından yapılan açıklamada, Barmer bölgesinde rutin gece eğitim görevi sırasında, Rus yapımı MiG-29 savaş uçağının kritik bir teknik sorunla karşı karşıya kalarak düştüğü belirtildi.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak kazadan kurtulduğu, uçağın düştüğü alanda can kaybı olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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