Tayvanlı kadının böbreklerinden 300 taş çıkarıldı

11 Aralık 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:03

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tayvan’nın Tainan şehrinde sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Xiao Yu’nun böbreklerinden 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı.

Tayvan’ın güneyinde yer alan Tainan şehrinde 20 yaşındaki Xiao Yu sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

300'DEN FAZLA BÖBREK TAŞI ÇIKARILDI

Yapılan tetkiklerin sonucunda böbreklerinde çok sayıda böbrek taşı tespit edilen Yu acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Yu’nun böbreklerinden 0.5-2 cm boyutlarında 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı.

BOL SU İÇMELERİ KONUSUNDA UYARDI

Ameliyatın yapıldığı Chi Mei Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Yu’nun su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi. Xiao Yu’nun beslenme alışkanlıklarının kötü olduğunu vurgulayan Chi Mei Hastanesi'ndeki doktorlar ise, Tayvanlılara daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri ve bol bol su içmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Chi Mei Hastanesi Ürologu Lin Tsai-yang, Tayvan'daki erkeklerin yüzde 14,9'unda, kadınların ise yüzde 4,3’ünde böbrek taşı oluşma ihtimali bulunduğunu kaydetti.