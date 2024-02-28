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    • Haberler > Dünya > Teksas'ta büyük yangın! Alevler kasabayı kuşattı, insanlar kurtarılmayı bekliyor

    Teksas'ta büyük yangın! Alevler kasabayı kuşattı, insanlar kurtarılmayı bekliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Abd, Yangın, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir alanda başlayan orman yangını, kuru ve sıcak havaya eklenen güçlü rüzgarlarla birlikte hızla yayıldı. Alevler yolları kapattı, bölge halkı mahsur kaldı. Söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken yangının rüzgarın etkisi ile 300 bin dönümlük alana sıçradığı kasabalara doğru ilerlediği öğrenildi. Yetkililer tahliye emri çıkardı, çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor...

    ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir alanda başlayan çalı yangını felaket getirdi. Sıcak ve rüzgarlı havanın etkisi ile hızla yayılan alevler Panhandle kasabasını kuşattı. Bir çok noktada yollar kapandı, insanlar alevlerin arasında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler müdahalede yetersiz kaldı. 

    Teksas'ta büyük yangın! Alevler kasabayı kuşattı, binlerce insan kurtarılmayı bekliyor - 1. Resim

    MAHSUR KALANLARIN SAYISI BİLİNEMİYOR

    Texas Valisi Greg Abbott, basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada 300 bin dönümden fazla alanın alevlere maruz kaldığı, yer aldı. Vali Abbott, yangın sonrası kasabaya giden tüm yolların kapandığını ve mahsur kalan bölge halkının sayısının ise tespit edilemediğini belirtti.

    TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

    Yerleşim yerlerine doğru hızla ilerleyen yangın sebebiyle Hemphill ve Roberts ilçeleri için tahliye emri verildi. Buna Amarillo, Teksas'ın yaklaşık bir buçuk saat kuzeydoğusundaki Kanada, Teksas kasabası da dahil edildi. Şehir yetkilileri ve Teksas A&M Orman Servisi, Amarillo'nun kuzeyindeki Moore ve Hutchinson ilçelerinin arasında kalan Fritch, Teksas'ın bazı bölümlerinin de ayrı bir yangın nedeniyle tahliye emri altında olduğunu söyledi. Moore İlçesi Acil Durum Yönetim Koordinatörü Tommy Brooks, CNN'e yaptığı açıklamada yaklaşık 100 kişinin tahliye emrinden etkilenebileceğini söyledi.

    FELAKET SENARYOSU KORKUTTU

    Güçlü bir soğuk hava cephesinin bölgeyi keseceği ve rüzgar yönünün değişmesine neden olacağı, bunun da yangınların farklı yerlere yayılmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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