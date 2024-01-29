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    • Tel Aviv'de siren sesleri! Kassam Tugayları roketleri peş peşe fırlattı

    Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef aldı, Gazze Şeridi'nden en az 12 roketi bölgeye fırlattı. Merkez bölgede sirenler çalarken, Kassam Tugayları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşgal devleti İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i roketlerle vurduk" denildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Tel Aviv&#039;de siren sesleri! Kassam Tugayları roketleri peş peşe fırlattı
    İsrail, Tel Aviv, Hamas, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas'ın silahlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına tepki olarak İsrail’in başkenti Tel Aviv’i roketlerle vurduğunu açıkladı.

    Kassam Tugaylarının Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "İşgal devleti İsrail’in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i roketlerle vurduk" denildi.

    "EN AZ 12 ROKET FIRLATILDI"

    İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise , "Büyük Tel Aviv bölgesinde (merkez bölge) sirenler çaldı ve Gazze Şeridi'nden Büyük Tel Aviv bölgesine doğru en az 12 roket fırlatıldı" ifadelerine yer verdi.

    Haberde, roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellenmeye çalışıldığı, bunun sonucunda ise patlamaların duyulduğu kaydedildi.

    CAN KAYBI 27 BİNE YAKLAŞTI

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı.

    Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı alanlar özellikle hedef alınıyor ve sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailTel AvivHamas
    Haberler > Dünya > Tel Aviv'de siren sesleri! Kassam Tugayları roketleri peş peşe fırlattı
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