Tel Aviv’i tedirgin eden Türkiye raporu: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahadaysa, oyun Ankara’dan kurulur!

The Jerusalem Post, Türkiye’nin Suriye’de artan nüfuzunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel etkisini mercek altına aldı. Haberde, Ankara'nın Suriye ordusuna verdiği doğrudan destek ve geri çekilme planı olmaksızın bölgede varlığını sürdürmesi “oyunun kurallarını değiştiren” hamle olarak nitelendi.

İsrail gazetelerinden The Jerusalem Post, Türkiye'nin Suriye ordusuna verdiği askeri desteğini manşetine taşıdı. Gazeteye göre Ankara, Suriye’deki varlığını sürdürmekle kalmayacak; yeni Şam yönetiminin en güçlü dış müttefiki olarak bölgedeki dengeleri de kökten değiştirecek.

"SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK VERİYORUZ"

Reuters’a konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Suriye silahlı kuvvetlerine askeri eğitim ve danışmanlık verdiğini doğruladı. Güler, “Savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Askerimizi geri çekmek gibi bir planımız yok” diyerek Ankara’nın stratejik kararlılığını net biçimde ortaya koydu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki 20 binden fazla askerini geri çekme ya da başka bir bölgeye konuşlandırma yönünde “acil bir planı” olmadığını belirten Güler, bu durumun yalnızca şu şartlarda yeniden değerlendirileceğini söyledi:

“Barış ve istikrarın sağlanması, terör tehdidinin ortadan kalkması ve mültecilerin onurlu dönüşü.”

ANKARA-ŞAM HATTINDA YENİ DÖNEM

The Jerusalem Post analizinde, Türkiye’nin devrik lider Beşar Esad’ın Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana Ahmed Şara liderliğindeki yeni Şam yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiye dikkat çekildi. Haberde, Türkiye’nin hem yeniden inşa sürecine destek verdiği hem de Batı yaptırımlarının kaldırılmasında aktif rol oynadığı vurgulandı.

İSRAİL ENDİŞELİ: TÜRKİYE'NİN NÜFUZU ARTIYOR

İsrail gazetesi, Ankara’nın Şam üzerindeki artan etkisinin Tel Aviv’de endişeye yol açtığını yineledi. Özellikle İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde, yürütülen "çatışmasızlık mekanizması" görüşmelerinin yoğunlaştığı aktarıldı.

GÜLER: ÇATIŞMASIZLIK GÖRÜŞMELERİ NORMALLEŞME DEĞİL

Bakan Güler, İsrail ile teknik düzeyde bir iletişim ve koordinasyon yapısı kurma çabalarının sürdüğünü ancak bunun bir "normalleşme" anlamına gelmediğini vurguladı. Güler, "Bu hat, doğrudan çatışma ve istenmeyen olayları önlemeye yönelik" ifadelerini kullandı.