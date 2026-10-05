İsrail basınından Maariv'in analizine göre, ABD’nin Irak’tan çekilmesiyle oluşacak güç boşluğunu dolduracak en kritik aktör Türkiye olacak. Erbil yönetiminin İran tehdidine karşı Ankara ile iş birliğine yöneldiğine dikkat çekilen değerlendirmede, Türkiye’nin Irak’taki siyasi, ekonomik ve askeri etkisini artırmasının Tel Aviv yönetimi için yeni ve ciddi bir stratejik risk oluşturduğu vurgulandı.

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesiyle bölgedeki dengelerin yeniden şekillenmeye başladığı belirtildi. İsrail merkezli Maariv gazetesinin analizinde, çekilmenin ardından ortaya çıkabilecek güç boşluğunun bölgesel aktörlerin etkisini artırmasına zemin hazırlayacağı değerlendirmesi yapıldı.

"BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURABİLİR"

Gazete, uluslararası analistlerin boşluğun İran tarafından doldurulmasından endişe ettiğini, ancak İsrail için asıl stratejik riskin her geçen gün bölgedeki nüfuzunu artıran Türkiye olduğunu öne sürdü.

Analizde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ABD'nin çekilmesinin ardından İran kaynaklı tehditlere karşı güvenlik arayışını sürdürdüğü belirtildi. Tahran'ın Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarının Erbil yönetiminde ciddi endişelere yol açtığı ifade edilirken, son dönemde Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin daha iş birlikçi bir zeminde ilerlediği savunuldu. Maariv, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele politikalarının Irak'ın kuzeyindeki dengeler üzerinde de etkili olduğunu yazdı.

Tel Aviv'in korkusu: Irak'ta boşluğu Türkiye dolduracak

YENİ STRATEJİK RİSK

Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda attığı adımların bölgedeki güvenlik denklemine yeni bir boyut kazandırdığı belirtilen analizde, Erbil yönetiminin ABD'nin çekilmesiyle ortaya çıkabilecek güvenlik ve ekonomik boşluğun önemli bölümünü Ankara ile geliştireceği ilişkiler üzerinden telafi etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Maariv'in değerlendirmesinde, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin hızla gelişmesinin İsrail açısından yeni bir stratejik sorun oluşturabileceği savunuldu. Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin ardından Irak'ta da ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında ağırlığını artırmasının Tel Aviv açısından bölgesel dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olduğu öne sürüldü.

"IRAK'TA ARTIK EN ETKİLİ AKTÖR TÜRKİYE OLACAKTIR"

Gazetenin analizinde, Irak'ın da Türkiye'nin nüfuz alanının güçlendiği bir ülkeye dönüşmesinin İsrail karşıtı yeni bir stratejik hattın ortaya çıkmasına yol açabileceği iddia edildi. Gazete, bu durumu özetlerken, "İran'ın Amerikalıların bıraktığı boşluğu kaçınılmaz olarak dolduracağına inanan herkes, Ankara'nın bir sonraki hamlesine de dikkat etmelidir. Irak'ta artık en etkili aktör Türkiye olacaktır." ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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