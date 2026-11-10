Rus mobil operatörü T2, gelen telefon aramalarını kullanıcı yerine cevaplayabilen yeni yapay zeka asistanı Lina'yı tanıttı. Arayan kişiyle doğal bir konuşma gerçekleştirebilen Lina, sorular soruyor, görüşmeyi kaydediyor ve konuşmanın özetini telefon sahibine iletiyor.

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Telefon görüşmelerinde yapay zeka dönemi yeni bir aşamaya taşınıyor. Rusya merkezli mobil operatör T2, kullanıcıların yerine gelen aramaları cevaplayabilen, arayan kişiyle sohbet edebilen ve konuşmanın içeriğini analiz edebilen yeni sesli asistanı Lina'yı kullanıma sundu.

Büyük dil modeli (LLM) teknolojisiyle geliştirilen Lina, geleneksel sesli asistanların aksine önceden hazırlanmış konuşma kalıplarıyla sınırlı kalmıyor. Arayan kişinin söylediklerini anlayarak konuşmanın akışına uygun cevaplar verebiliyor.

T2, gelen aramaları konularından bağımsız olarak işleyebilen üretken yapay zeka teknolojisini telekomünikasyon sektöründe hayata geçiren ilk operatörlerden biri olduğunu açıkladı.

Telefonlarda yeni dönem! Arayanlar artık sizinle değil, yapay zekayla konuşacak

TELEFONU AÇAMAYINCA YAPAY ZEKA CEVAP VERECEK

Yeni sistem, abonenin meşgul olduğu, telefonuna cevap veremediği veya kapsama alanı dışında kaldığı durumlarda devreye giriyor.

Lina, gelen aramayı karşılayarak telefon sahibinin yerine konuşmayı sürdürüyor. Görüşme sırasında konuşmanın bağlamını anlayabiliyor, gerektiğinde açıklayıcı sorular yöneltebiliyor ve beklenmedik ifadelere uygun cevaplar oluşturabiliyor.

Telefonlarda yeni dönem! Arayanlar artık sizinle değil, yapay zekayla konuşacak

KONUŞMANIN TAMAMINI YAZIYA DÖKECEK

Lina'nın özellikleri yalnızca telefonları cevaplamakla sınırlı değil.

Yapay zeka asistanı, görüşme tamamlandıktan sonra konuşmanın tamamını yazılı hale getiriyor. Ayrıca görüşmede ele alınan önemli konuları içeren kısa bir özet hazırlıyor.

Hazırlanan konuşma dökümü ve özet, T2'nin mobil uygulaması üzerinden telefon sahibine gönderiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, cevaplayamadıkları aramalarda kimin ne söylediğini ve hangi konuların görüşüldüğünü daha sonra öğrenebiliyor.

MESAJLAŞMA UYGULAMASINA DA GÖNDERİLECEK

T2, Lina ile birlikte mevcut sesli asistanları için de yeni bir özellik geliştirdi.

Şirketin açıklamasına göre görüşmelerin yazılı dökümleri, MAX mesajlaşma uygulaması üzerinden de kullanıcılara iletilebilecek.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen aboneler, sesli asistan ayarlarından konuşma dökümlerinin MAX botuna gönderilmesini etkinleştirebilecek.

TELEFONDA DİJİTAL SEKRETER DÖNEMİ

T2, Lina'yı iş ve kişisel iletişimde kullanılabilecek yapay zeka destekli bir dijital sekreter olarak konumlandırıyor.

Sistemin temel amacı, kullanıcının cevaplayamadığı aramaları karşılamak, arayan kişiyle konuşmayı sürdürmek ve önemli bilgilerin kaybolmasını önlemek.

Lina, operatörün mevcut sesli asistan hizmetlerine eklenecek. Kullanıcılar yeni asistanı T2 mobil uygulamasındaki SafeWall bölümü üzerinden etkinleştirebilecek ve yönetebilecek.

"BİR İNSANLA YAPILAN İLETİŞİME ÇOK DAHA FAZLA BENZİYOR"

T2 Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Irina Lebedeva, yeni sistemin geleneksel sesli asistanlardan farklı olarak konuşmanın içeriğini anlayabildiğini söyledi.

Lebedeva, şu ifadeleri kullandı:

"Bu lansmanla sesli servislerimizin yelpazesini ve yeteneklerini genişletiyoruz. Temel senaryolu asistanlar rutin görevleri ve spam filtrelemesini mükemmel bir şekilde karşılıyor, ancak üretken yapay zeka esneklik ve doğallık katıyor. Operatörler arasında LLM'yi gelen aramaları konularından bağımsız olarak işlemek üzere hayata geçiren ilk şirketlerden biriyiz; bu durum, müşterinin iletişimini bir insanla yapılan iletişime çok daha fazla benzetiyor. Kullanıcı için bu, dijital sekreterinin sadece arama olgusunu kaydetmediği, aynı zamanda konuşmanın özüne gerçekten nüfuz ettiği, doğru soruları sorduğu ve en önemli her şeyi aktardığı anlamına geliyor."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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