Temizlik yaparken kabusu yaşadı! Örümcek saldırısına uğradı, yüzü yaralarla kaplandı

Üç çocuk annesi Jessica Rogue isimli kadın Georgia'daki evinde kabusu yaşadı. Zehirli bir örümcek kümesinin saldırısına uğrayan Rogue’nin her yeri kaşınmaya başladı. Yüzü şişen, cildinde yaralar açılan ve çalışamayacak hale gelen kadın için şimdi yardım toplanıyor, tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Milyonda bir görülen hastalık: İki farklı yüzü var gibi görünüyor, ailesi doktor doktor gezip çare arıyor

Milyonda bir görülen hastalık: İki farklı yüzü var gibi görünüyor, ailesi doktor doktor gezip çare arıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Jessica Rogue, zehirli bir örümcek türü olan kahverengi keşiş örümceğinin saldırısından sağ kurtuldu. Ancak vücudunda yaralar oluşan kadın tedavi altına alındı.

Jessica Rogue, 1 Temmuz'da Atlanta'daki evinin dışındaki bir kulübeyi temizlerken birkaç kahverengi örümcekle karşılaştığını söyledi. "Orayı süpürüyordum, hemen gözümün yanında ve yüzümde bir şey hissettim. Isırıldığımı fark ettim" dedi.

Kahverengi keşiş örümceği

Rogue, örümceklerin kendisini yüzü de dahil olmak üzere birçok yerinden ısırdığını söyleyerek olay anını şöyle anlattı:

“Üzerimde örümcekler vardı. Bulunduğum kulübe çok dağınıktı ve ben de onu temizlemeye çalışıyordum. Saldırıya uğradım. Asıl endişelendiğim şey gözüm. Gözümde çok fazla ağrı var, ne olacağını bilmiyorum.”

24 saatten kısa bir süre sonra Rogue yüzü, kolları ve boğazı şişip kızarıklıklarla kaplanınca hastaneye kaldırıldı.

EL VE AYAKLARINDA UYUŞMA VAR, CİLDİ YANIYOR

Sağlık durumundan dolayı çalışamaz hale gelen Jessica Rogue, için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan Morgan Underwood, “Elinde ve ayağında uyuşma ve hareket kaybı var (geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz belli değil) ve cildi yanıyor. Çalışamıyor, üç güzel kızı var ve o hala hastanede” diye yazdı.

BAĞIŞ KAMPANYASI SÜRÜYOR

Underwood, 5 Temmuz'da yaptığı güncellemede Rogue'un iyileşmekte olduğunu belirtti. Ayrıca "yüzündeki şişlik büyük ölçüde inmiş olsa da şu anda kaşıntılı, ağrılı bir döküntü ile kaplı" diye yazdı.

Jessica Rogue için 13 bin dolar bağış toplanması hedeflenmişti. Kampanya ile şu ana kadar 9.982 dolar elde edildi.