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    Terör örgütü Eş-Şebab BM helikopterini kaçırdı, 6 kişiyi rehin aldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Terör örgütü Eş-Şebab, Somali’de teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait helikopteri ele geçirerek, en az 6 kişiyi rehin alındı.

    Terör örgütü Eş-Şebab BM helikopterini kaçırdı, 6 kişiyi rehin aldı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Somali’de BM'ye ait helikopter, terör örgütü Eş-Şebab tarafından ele geçirildi. Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle Galgudud bölgesindeki Gadoon köyü yakınlarına acil iniş yaptığı ve helikopterde yolcu ve mürettebattan oluşan 9 kişinin bulunduğu açıklandı.

    6 KİŞİYİ REHİN ALDILAR

    Başkent Mogadişu'daki bir BM yetkilisi ve Galgudud bölgesinden üst düzey yetkili Mohamed Abdi Adan, helikopterin terör örgütü Eş-Şebab tarafından ele geçirildiğini doğruladı. BM yetkilisi, helikopterde bulunan 6 kişinin terör örgütü tarafından rehin alındığını, 2 kişinin ise kaçtığını belirterek, "Bir sonraki duyuruya kadar civardaki tüm BM uçuşları geçici olarak durduruldu" dedi.

    TIBBİ MALZEME TAŞIYORDU

    Somali ordusundan Binbaşı Hassan Ali yaptığı açıklamada, helikopterin Beledweyne şehrinden havalandıktan kısa bir süre sonra arızayla karşılaştığını belirterek, "Helikopterde 2 Somalili ve birkaç yabancı vardı. Ayrıca tıbbi malzeme de taşıyordu ve Galgudud bölgesinden yaralı askerleri taşıması gerekiyordu" dedi.

    Somali hükümeti ve BM henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bm
    Haberler > Dünya > Terör örgütü Eş-Şebab BM helikopterini kaçırdı, 6 kişiyi rehin aldı
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