Terörün planını bozduk! Ankara, PYD’nin korsan seçimini böyle engelledi

Suriye’de korsan devlet kurmayı hayal eden terör örgütü PKK/PYD, Ankara’nın baskısıyla Batı’nın desteğini kaybetti, sözde seçimi ertelemek mecburiyetinde kaldı. Türkiye “Yetmez, iptal edilmeli” restini çekti. Gazetemizin ulaştığı özel bir bilgiye göre Türkiye-İran-Rusya, öncelikle İdlib sonrasında Tel Rifat ile Menbiç hattına dönük mevcut durumun değişmesi adına bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

YILMAZ BİLGEN/YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Suriye’de işgal ettiği topraklarda özerklik hayali kuran terör örgütü PKK/PYD, Ankara’nın Tahran, Şam, Moskova, Brüksel ve Washington üzerinde kurduğu yoğun baskının ardından sözde yerel seçimi ertelemek mecburiyetinde kaldı. Örgütün sözde sivil yönetiminin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, işgali altındaki bölgede daha önce 11 Haziran’da yapılacağı ilan edilen sözde yerel seçimin, 18 Ağustos’a ertelendiği duyuruldu.

Terör örgütünün korsan seçimlerini millî güvenlik meselesi olarak nitelendiren Türkiye, sürece müdahil olacağını çok net ifadelerle bütün taraflara iletti. Ankara, illegal seçimi, BM kararlarına rağmen Suriye’nin bölünmüşlük ilanı olarak değerlendirdi ve Irak harekâtını Suriye’yi de kuşatacak tarzda yeniden değerlendirmeye aldı. Korsan seçimlere dair görüşlerini aldığımız Haseke-Kamışlı kökenli araştırmacı Beder Mele, iptal sürecinde Moskova ve Şam’ın belirgin bir etkisi olduğunu dile getirdi. Beder Mele “Seçimin ağustosta da yapılması da zayıf ihtimal. Çünkü Ruslar, bu bölgede bir devlet projesine karşı çıkıyor. PKK işgal hattını yaptırımlardan muaf tutan Batılı güçler, Şam’a özerk bölgeye karşı sessiz kalması karşılığında bir dizi rüşvet teklifinde bulundu. Arap aşiretlere de birtakım vaatler verildi. Türk yetkililerin kararlılık mesajlarının yanında Hakkâri’de ki kayyum hamlesini de PKK’ya bir tür gözdağı olarak değerlendiriyorum. Hem Irak operasyonu öncesi PKK kanadına ‘Sakın herhangi bir taşkınlık yapmaya kalkmayın’ denildi hem de Suriye’deki girişime bu operasyonların ucu size kadar uzanır mesajı verildi’ dedi.

KARARLILIK SAHAYA TAŞINDI

Terör örgütünün sözde seçimleri gerçekleştiremeyeceğine dönük ilk işaret, 1 Haziran’da yapılacağı duyurulan sözde büyük kongrenin iptali oldu. Kongreye sekiz farklı AB ülkesinden de resmî düzeyde katılım gerçekleşeceği duyurulmuştu. Sözde kongre ile birlikte 11 ülke daha korsan seçime gözlemci göndereceğini açıkladı. Teröristan sınırlarını sandıkla çizme teşebbüsünde bulunan PKK/PYD girişimine dönük Ankara’dan verilen siyasi mesajlara ek olarak Menbiç, Ayn İsa, Kobani ve Haseke hattında gerçekleştirilen MİT-TSK operasyonları ile de kararlılık vurgusu sahaya taşındı. Birçok kilit noktanın vurulması ve bazı örgüt yöneticilerinin etkisiz hâle getirilmesi sonrası bölgeye geleceği açıklanan ülke temsilcileri de rezervasyon iptaline gitti.

Gazetemizin ulaştığı özel bir bilgiye göre Türkiye-İran-Rusya öncelikle İdlib sonrasında Tel Rifat ile Menbiç hattına dönük mevcut durumun değişmesi ve düzeltilmesi adına bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İran’da yaşanan kaza nedeni ile görüşmeler kısmen donduruldu.

ERTELEMEDE RUSYA BASKIN ROL OYNADI

Rusya uzmanı Ümit Nazmi Hazır, 11 Haziran’da Moskova’da yapılacak olan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı BRİCS toplantısı ile aynı gün Rusya’nın kontrol ettiği yerlerde PKK’ya sandık kurdurtmanın Putin yönetimi açısından büyük bir prestij kaybına yol açacağını ifade ederek “Bu sebeple de Rusya korsan seçimlerin ertelenmesinde baskın rol oynadı” dedi. Rusya’nın, mevcut izole durumu bir şekilde aşmaya çalıştığını belirten Hazır, “Bu noktada Çin ve Türkiye onlar açısından hayati öneme sahip. Diğer yandan Ankara’nın Batı ile özellikle finans alanında artan ilişki trafiğinden kaygı duyuyorlar. Ruslar, birçok konuda Türkiye ile müşterek hareket ediyor denilebilir. Moskova’da bu düzeyi korumakla birlikte Türkiye’nin pozisyon değiştirmesinden de kaygı duyuyor. Batı ile girilecek yeni bir siyasi, ekonomik ve güvenlik konseptinin kendisine tehdit teşkil edeceğini dolaylı da olsa dile getiriyor. Böyle bir durumda da Ermeni-Azerbaycan, Türkiye ve Türk Devletler Teşkilatı, Suriye, Afrika, enerji ve ticaret alanlarında sorun çıkarma potansiyelini hatırlatıyor.’ Putin’in şubat ayında planlanan ziyaretinin sürekli tehir edilme sebebi de bu” diye konuştu.

ANKARA MUHATAPLARINI AÇIK BİR DİLLE UYARDI

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde yerel seçimlerin ağustos ayına ertelenmesinde, Ankara’nın yürüttüğü diplomasinin etkili olduğu öğrenildi. Ankara, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sözde özerk yönetimin geçtiğimiz aralık ayında kabul ettiği “Toplumsal Sözleşme” temelinde sözde ‘yerel seçim’ hazırlığına başlamasının hemen ardından, söz konusu girişimin engellenmesine yönelik olarak başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. Temasların ilk gününden itibaren, sözde seçimlerin gayrimeşru bir nitelik taşıdığı vurgulandı.

GÖZLEMCİ GÖREVLENDİRMEYİN!

Muhataplarından, sözde seçimlere meşruiyet kazandırabilecek nitelikte hiçbir adım atılmaması ve talep edildiği üzere uluslararası gözlemci görevlendirilmemesini isteyen Ankara, girişimin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan 2254 sayılı BMGK Kararı’na aykırı olduğunu belirtti. Diplomatik görüşmelerde, seçimlere izin verilmesinin Suriye sahasındaki şiddet ve istikrarsızlık ortamını artıracağı uyarısında bulunulduğu öğrenilirken, sözde özerk yönetimin, sözde yerel seçimlerle yetinmeyeceği, bunun ertesinde ayrılıkçı gündemin ilerletilerek diğer adımların geleceği uyarısı yapıldı. Ankara’nın, muhataplarına, ‘Suriye’nin kuzeydoğusunda hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan hem de Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceği’ mesajı net bir şekilde ilettiği öğrenildi.

MESAJ VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’in 30 Mayıs’ta yaptığı, “seçimlerle ilgili şu anda gerekli şartların sağlandığını düşünmüyoruz” açıklamasına atıfta bulunan kaynaklar, “Gerek sözde seçimler gerek başka başlıklar altında gündeme gelebilecek, meşruiyeti olmayan tek taraflı girişimlerin hayata geçirilmemesi yönündeki çabalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecek. ABD başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere bu yönde mesaj verilmeye devam edilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

MSB: TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basını bilgilendirme toplantısında terör örgütünün ertelenen sözde seçimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kaynaklar “Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı’mız ve Bakan’ımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” dedi.

Bu arada, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil olmak üzere son bir haftada 59 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.