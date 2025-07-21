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Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonları susmuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonları susmuyor
Kanada, Kayıp Kedi, Tişört, Uyarı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanada’da bir tişört fabrikası, ürettiği ''kayıp kedi ilanı'' temalı tişörte gerçek bir telefon numarası yazarak, numaranın sahibine her gün onlarca telefon gelmesine sebep oldu. 

İlginç olay Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde yaşandı. Bir tişört firmasının yaptığı ilginç tasarım  Natasha Lavoie’nin başını yaktı. Lavoie, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen günlerdir kayıp bir kediyle ilgili arama yağmuruna tutuluyor.

TELEFONLARI SUSMUYOR

Sebebi ise, bir firmanın Lavoie’nin telefon numarasını kayıp kedi temalı tişörtlere basması.

Lavoie ve partneri Jonathan McCurrach, ''Torbo'' adında bir kedinin kayıp olduğunu belirten tişört yüzünden onlarca kişinin kendilerini aradığını söyledi. Ancak çiftin kedisinin adı Mauser ve üstelik kayıp da değil.

''KEDİM KEYİF YAPIYOR''

CBC News’e konuşan kadın, ''Gün boyunca garip aramalar alıyorum. İnsanlar kedimi bulduklarını ve ödül istediklerini söylüyor diyerek, kedim klima karşısında keyif yapıyor" ifadelerini kullandı.

Olayın kaynağı, New York merkezli Wisdumb NY adlı bir markanın satışa sunduğu tişört. Üzerinde bir kayıp kedi ilanı bulunan bu tasarımda, Natasha Lavoie’nin gerçek telefon numarasına yer verildi.

SATIŞTAN KALDIRILDI

Markadan yapılan açıklamada, bu hatanın kasıtlı olmadığı belirtildi ve tişörtün çevrim içi satıştan kaldırıldığı duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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