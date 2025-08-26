Tom Barrack gazetecileri azarladı: Hayvani bir hal almaya başladığında biz yokuz, medeni davranın

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamın Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşen ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecileri azarladı. Gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olan Barrack "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz" şeklinde konuştu.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, "Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz, medeni davranın" dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere hakaret etti.

GAZETECİLER SERT DİLLE AZARLADI

Barrack, basın toplantılarında yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarladı. Barrack, "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullandı.

Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Morgan ve benim burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" dedi.

"BU SADECE KÜSTAHLIK DEĞİL, IRKÇILIKTIR"

Lübnan kökenli olan Barrack’ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, açıklamaları "ırkçı" olarak nitelendirildi.
Gazeteci Hala Jaber, Barrack’ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Tom Barrack 19’uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" dedi.

