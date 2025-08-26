Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye'nin Libya hamlesi Doğu Akdeniz'i karıştırdı! Yunan basınından çarpıcı analiz: Haritadan silinebiliriz

Türkiye'nin Libya hamlesi Doğu Akdeniz'i karıştırdı! Yunan basınından çarpıcı analiz: Haritadan silinebiliriz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin Libya hamlesi Doğu Akdeniz&#039;i karıştırdı! Yunan basınından çarpıcı analiz: Haritadan silinebiliriz
Türkiye, Libya, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunan basını, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik ve askeri hamlelerinin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini yazdı. Yunan basınındaki habere göre Ankara'nın Libya'da Halife Hafter ile doğrudan temas kurması ve doğu Libya'da konsolosluk açması, bölgedeki güç dengelerini altüst edecek bir adım olarak görüldü. Türkiye'nin bölgede artan etkisine dikkat çekilen haberde, bu durumun Yunanistan ve Kıbrıs'ı izole edebileceği, hatta "Yunanistan'ı haritadan silebileceği" yorumu yapıldı.

Yunanistan merkezli internet haber portalı Banking News, İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv’in değerlendirmelerine atıfta bulunarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan etkisini masaya yatırdı. Haberde, Ankara'nın özellikle Libya'da attığı diplomatik ve askeri adımların "Akdeniz’deki dengeleri kökten değiştirdiği" vurgulandı.

HAFTER İLE DOĞRUDAN TEMAS

İsrail gazetesi Maariv’in yorumlarına yer verilen analizde, Türkiye'nin, Libya'nın doğusunda konsolosluk açması ve General Halife Hafter ile doğrudan temas kurmasının, bölgedeki güç dengelerini altüst edecek gelişmelerden biri olduğu belirtildi. Bu adımların yalnızca askeri değil, diplomatik alanda da yeni bir dönemin kapısını aralayacağı ifade edildi.

Türkiye'nin Libya hamlesi Doğu Akdeniz'i karıştırdı! Yunan basınından çarpıcı analiz: Haritadan silinebiliriz - 1. Resim

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA TARİHİ DOSTLUK VURGUSU

Yunan basını, Ankara ile Trablus yönetimi arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine de dikkat çekti. Türkiye, 1951’de bağımsızlığını ilan eden Libya’yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu. 2011’deki iç savaş sürecinde ise Trablus hükümetine verdiği destek, Ankara’nın bölgedeki konumunu daha da güçlendirmişti.

"TÜRKİYE'NİN HAMLESİ, ÜÇLÜ İTTİFAKLARIN ETKİSİNİ ZAYIFLATACAK"

Türkiye’nin Libya’daki varlığı, Yunan medyasında yalnızca diplomatik bir girişim olarak değil, aynı zamanda “Akdeniz’in güneyinde kurulan ileri bir karakol” şeklinde nitelendirildi. Haberde, Ankara’nın Hafter ile kurduğu temasın Yunanistan–Kıbrıs–Mısır ve Yunanistan–Kıbrıs–İsrail üçlü ittifaklarının etkisini zayıflatacağı yorumuna yer verildi.

Türkiye'nin Libya hamlesi Doğu Akdeniz'i karıştırdı! Yunan basınından çarpıcı analiz: Haritadan silinebiliriz - 2. Resim

WASHİNGTON'UN YENİ YAKLAŞIMI

Analizde ayrıca, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın açıklamalarına da değinildi. Barrack, Washington’un yeni Orta Doğu politikasının geçmişten “temelden farklı” olacağını dile getirdi. Batı’nın bölgede yıllarca kendi çıkarlarını gözettiğini belirten Barrack, bundan böyle Türkiye’nin çıkarlarının da dikkate alınacağı mesajını verdi. Bu açıklama, özellikle İsrail yanlısı çevrelerde tepkiyle karşılandı.

YUNANİSTAN İÇİN ENDİŞE VERİCİ TABLO!

Banking News, gelişmelerin Yunanistan ve Kıbrıs açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini yazdı. Türkiye’nin Libya’daki varlığının Atina’yı Doğu Akdeniz’de izole edebileceği uyarısında bulunuldu. Haberde ayrıca Ankara’nın enerji hatlarını kontrol altına alma hedefinin geri dönüşsüz bir noktaya ulaştığı ve bu durumun “Yunanistan’ı adeta haritadan silebileceği” ifadesi dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladıİstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Denizin ortasında çırpınıyordu, vapurdakiler can simidi attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Batı Şeria'da dehşet saçtı! Filistinli sivillere ses bombası ve çelik mermilerle saldırdılar - DünyaFilistinli sivillere ses bombası ve çelik mermilerle saldırdRusya, Ukrayna'da madeni hedef aldı: Yüzlerce işçi göçük altında kaldı - DünyaRusya maden vurdu: Yüzlerce işçi göçük altında kaldıFestival kabusa dönüştü! Alev saçan boğa seyirciyi böyle savurdu - DünyaFestivalde kızgın boğa faciası! Bir seyirci kabusu yaşadıFransa'da korku dolu anlar! Yangına müdahale eden helikopter göle düştü - DünyaYangına müdahale eden helikopter göle düştü! O anlar kameradaBoşanma krizi bunu da yaptırdı! Uykusunda yakaladı, asitle yakıp... - DünyaUykusunda yakaladı, asitle yakıp...Ünlü yapımcı ve eşi evlerinde ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı - DünyaÜnlü yapımcı ve eşi ölü bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...