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    Toprağın ne üstünde ne de altında rahat var! İsrail askerlerinin Filistinlilerin mezarlarını açması uydudan görüntülendi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail, Gazzelileri yerlerinden edip mallarına el koyduğu yetmezmiş gibi öldürdükten sonra da rahat bırakmıyor. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, uydu görüntülerini inceleyerek İsrail'in Filistin mezarlarını nasıl tahrip ettiğini ve cesetleri mezardan çıkardığını gözler önüne serdi.

    Toprağın ne üstünde ne de altında rahat var! İsrail askerlerinin Filistinlilerin mezarlarını açması uydudan görüntülendi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.

    DOZERLERLE MEZARLARI KAZIYORLAR, NAAŞLARI ÇALIYORLAR

    CNN'in, Gazze'deki en az 16 mezarlığın İsrail tarafından tahrip edilmesine ilişkin haberinde, İsrail'in söz konusu mezarlıklarda yaptığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri ve videolar paylaşıldı.

    Toprağın ne üstünde ne de altında rahat var! İsrail askerlerinin Filistinlilerin mezarlarını açması uydudan görüntülendi

    Uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberde, İsrail ordusunun Gazze'deki kara harekatında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği, bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtildi.

    Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, mezarlık gibi dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.

    Toprağın ne üstünde ne de altında rahat var! İsrail askerlerinin Filistinlilerin mezarlarını açması uydudan görüntülendi

    İSRAİL: AMACIMIZ FARKLI

    İsrail ordusundan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

    Sözcü, mezarlıkların Hamas tarafından "askeri amaçlarla" kullanıldığını iddia ederek İsrail ordusunun "mezarlıkları hedef almaktan başka seçeneği olmadığını" söyledi.

    Toprağın ne üstünde ne de altında rahat var! İsrail askerlerinin Filistinlilerin mezarlarını açması uydudan görüntülendi

    İsrail ordusu, AA muhabirinin mezarların açılmasına ilişkin sorusuna verdiği yazılı yanıtta da Gazze'de bazı mezarları açarak, cesetleri çıkardıklarını doğrularken bunun, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

    Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesi kullanılmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeMezarlık
    Haberler > Dünya > Toprağın ne üstünde ne de altında rahat var! İsrail askerlerinin Filistinlilerin mezarlarını açması uydudan görüntülendi
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