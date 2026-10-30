İspanya’da dokuz ay arayla yaşanan iki tren kazasında 115 kişi hayatını kaybetti. Son facianın ardından gözler, ülkedeki demir yolu güvenliği ve teknoloji altyapısında faaliyet gösteren İsrail bağlantılı şirketlere çevrildi.

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HABER MERKEZİ - İspanya, 2026 yılında yaşanan iki tren faciasıyla sarsıldı. Ocak ayında Madrid-Sevilla yüksek hızlı tren hattında (Adamuz’da) meydana gelen kazada 46 kişi hayatını kaybetti. Yine aynı hatta önceki gün bu sefer Toledo yakınlarındaki Urda’da iki hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kazaların ardından ülkedeki demir yolu güvenliği ve altyapısına ilişkin tartışmalar başladı. Tartışmaların odağında gözler, İspanya’da faaliyet gösteren İsrail şirketlerine çevrildi...

Tren faciasında İsrail şüphesi! Demir yollarının güvenliği, Tel Aviv merkezli şirketlere verilmiş

GÜVENLİĞİ DEVRETMİŞLER

İspanya’nın ulusal demir yolu işletmesi Renfe, tren, istasyon ve bakım atölyelerindeki gözetim ile güvenlik hizmetlerinde I-SEC ile çalışıyor. İsrail menşeli ICTS grubuyla bağlantılı olan I-SEC, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in eski mensupları tarafından kurulan bir yapı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kazalarda akıllara İsrail şüphesini getiren dikkat çeken bir başka bağlantı ise teknoloji alanında. Fransa merkezli çok uluslu bir demir yolu ulaşım sistemleri üreticisi olan Alstom, tren hatlarının siber güvenliği alanında faaliyet gösteren İsrailli Cylus şirketine 7 milyon dolar yatırım yaptı. İki şirket arasındaki stratejik iş birliği kapsamında Tel Aviv merkezli Cylus, tren hatlarının siber saldırılardan korunmasına yönelik güvenlik çözümleri geliştiriyor. Böylece İspanya’nın demir yolu sektöründeki tartışmalar yalnızca fiziksel güvenlik hizmetleriyle sınırlı kalmıyor; sinyalizasyon, haberleşme ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda da İsrailli şirketin rolü ön plana çıkıyor.

ŞÜPHELİ OLAYLAR

İspanya’nın 2024 yılında Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlandığını duyurmasının ardından Madrid-Tel Aviv arasında gerilim patlak verdi. Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın “Bize zarar verenlere, biz de zarar vereceğiz” diye tehdit etmesine rağmen İspanya bir gün sonra 28 Mayıs’ta Filistin’i resmen tanıdı. Bu tarihten sonra İspanya’da peş peşe şüpheli olaylar yaşandı: 7 Mart 2025’te Katalonya’da Rodalies demir yolu ağında büyük aksaklık sonucu yaklaşık 900 yolcu tahliye edildi. 28 Nisan 2025 tarihinde ülke çapında sebebi açıklanamayan elektrik kesintileri oldu. 18 Ocak 2026’daki tren kazasında 46 kişi öldü. 10 Nisan 2026’da İsrail Başbakanı Netanyahu, İspanya’yı İsrail’e karşı “diplomatik savaş” yürütmekle suçladı ve “bedel ödeyeceği” uyarısında bulundu. 30 Temmuz 2026’da Ceuta krizinde 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Son olarak 28 Ekim 2026’daki tren kazasında ise 69 yolcu hayatını kaybetti.

“İNCELENSİN” ÇAĞRISI

Sosyal medyada çok sayıda yaşanan kazaların ardından demir yolu altyapısındaki güvenlik sistemlerinin ve yabancı teknoloji şirketlerinin rolünün ayrıntılı biçimde incelenmesi istendi.

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