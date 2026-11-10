Dünya

Tren seferleri durduruldu! Danimarka'da gizemli cisim paniği

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Tren seferleri durduruldu! Danimarka'da gizemli cisim paniği
Başlık ResmiTren seferleri durduruldu! Danimarka'da gizemli cisim paniği

Danimarka'nın Funen bölgesinde bir trenin henüz kimliği belirlenemeyen bir cisme çarpması sonucu ciddi hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, inceleme nedeniyle bölgedeki tren seferleri durduruldu.

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Danimarka'nın Funen bölgesinde meydana gelen tren kazası ulaşımı aksattı. Langeskov yakınlarında seyir halindeki bir trenin henüz tanımlanamayan bir cisme çarptığı, çarpmanın etkisiyle trenin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Funen Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı inceleme yapabilmesi amacıyla bölgedeki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Funen Polisi İletişim Danışmanı Mads Boel, ulusal medyaya yaptığı açıklamada trenin bir insana ya da hayvana çarpmadığını ifade etti. Kazayı yetkililere bildiren kişinin ise trenin vatmanı olduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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