Trump 12 ülkeye ültimatom! "Al ya da bırak"

ABD Başkanı Trump, küresel ticaret savaşını tırmandıracak hamlesini duyurdu. 12 ülkeye “Al ya da bırak” mesajı içeren sert mektuplar imzaladı ve %70’e varan gümrük vergileriyle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret savaşını daha da kızıştıracak hamlesini duyurdu. Trump, 12 ülkeye ağır gümrük vergileri içeren mektupları imzaladığını ve Pazartesi günü göndereceğini açıkladı. "Mektuplar daha iyi" diyen Trump, yüzde 70'e varan tarifelerle tehdit etti.

"MEKTUPLAR DAHA ETKİLİ"

4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde Air Force One uçağında gazetecilerle konuşan Trump, ilgili ülkelerin isimlerini vermekten kaçınarak "Bunlar Pazartesi açıklanacak" dedi.

Trump gazetecilere "Bazı mektuplar imzaladım ve Pazartesi günü, muhtemelen on iki gün içinde yürürlüğe girecekler. Farklı miktarlarda para, farklı miktarlarda tarifeler" ifadelerini kullandı.

"Mektuplar daha iyi... mektup göndermek çok daha kolay" diyen Trump, karmaşık ve yıllar süren müzakere süreçlerini sert bir şekilde eleştirdi.

%10'DAN %70'E KADAR VERGİ TEHDİDİ

Trump yönetimi, Nisan ayında %10'luk taban oran ve %50'ye kadar ek gümrük vergisi planını duyurmuştu. Ancak müzakerelere zaman tanımak için 90 günlük bir erteleme getirilmişti.

Söz konusu süre 9 Temmuz'da sona eriyor. Trump, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte tarifelerin %70'e kadar yükselebileceğini ve çoğunun 1 Ağustos'ta devreye gireceğini söyledi.

AB VE HİNDİSTAN'LA PAZARLIK ÇIKMAZDA

Trump, başta Avrupa Birliği ve Hindistan olmak üzere büyük ticaret ortaklarıyla yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

AB diplomatları, Trump yönetimiyle ilerleme kaydedemediklerini ve tarifeleri önlemek için mevcut durumu uzatmaya çalışabileceklerini belirtti.

Hindistan'la beklenen anlaşma gerçekleşmedi.

"İNGİLTERE VE VİETNAM'LA ANLAŞMA TAMAM"

Trump'ın açıkladığı plan kapsamında şimdiye kadar yalnızca İngiltere ve Vietnam'la anlaşmaya varıldı.

İngiltere ile yapılan anlaşmada %10'luk gümrük vergisi oranı korunurken, otomobil ve uçak motorları dahil bazı sektörlerde ABD ürünlerine ayrıcalık sağlandı.

Vietnam'la yapılan anlaşmada ise tehdit edilen %46'lık oran %20'ye indirildi ve birçok ABD ürününün Vietnam'a gümrüksüz girmesi sağlandı.

KÜRESEL TİCARET SAVAŞINDA YENİ CEPHE

Trump'ın imzaladığı mektuplar küresel ticaret savaşında yeni bir cephe açıyor.

Trump yönetimi, tarifelerin yanı sıra tarımsal ithalat yasakları gibi tarife dışı engelleri de masada tutuyor.

Beyaz Saray'ın bu agresif stratejisi, ticaret anlaşmalarının geleneksel olarak yıllarca süren müzakere süreçlerinden ziyade hızlı ve sert "al ya da bırak" teklifleriyle şekilleniyor.