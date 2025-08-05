Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: Nükleer füze inşa edeceğiz
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beyaz Saray'ın çatısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi. Trump, çatıda ne yaptığına dair soruya ise "Bir kısa bakınıyorum" sözleri ile karşılık verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.
Başka bir gazetecinin "Orada ne yapıyorsunuz" sorusuna ise Trump "Bir kısa bakınıyorum" sözleri ile karşılık verdi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Beyaz Saray, Trump’ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru