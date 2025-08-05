Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: Nükleer füze inşa edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Orada ne yapıyorsunuz" sorusuna ise Trump "Bir kısa bakınıyorum" sözleri ile karşılık verdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Beyaz Saray, Trump’ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.