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Haberler > Dünya > Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: Nükleer füze inşa edeceğiz

Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: Nükleer füze inşa edeceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'ın çatısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi. Trump, çatıda ne yaptığına dair soruya ise "Bir kısa bakınıyorum" sözleri ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüldü. Bir gazetecinin "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna Trump, "Füzeler, nükleer füzeler" cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Orada ne yapıyorsunuz" sorusuna ise Trump "Bir kısa bakınıyorum" sözleri ile karşılık verdi. 

Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: Nükleer füze inşa edeceğiz - 1. Resim

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ 

Beyaz Saray, Trump’ın Beyaz Saray çatısında bulunma nedeni veya söz konusu "nükleer füze" ifadesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı: Nükleer füze inşa edeceğiz - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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