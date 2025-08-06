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Trump çatıdan mesaj verdi: Beyaz Saray'a nükleer füzeler inşa edeceğiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump çatıdan mesaj verdi: Beyaz Saray&#039;a nükleer füzeler inşa edeceğiz
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yanındaki heyetle birlikte görüntülendi.

 Bir gazetecinin “Ne inşa edeceksiniz?” sorusuna Trump, “Füzeler, nükleer füzeler” cevabını verdi. Beyaz Saray ise Trump’ın çatıda bulunma nedeni ve “nükleer füze” ifadesine ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.

Trump çatıdan mesaj verdi: Beyaz Saray'a nükleer füzeler inşa edeceğiz - 1. Resim

KREMLİN’DEN ABD’YE YENİ UYARI: Füzeleri konuşlandırırken bir açıklama beklemeyin

ABD ile Rusya arasındaki gerilim giderek artıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryumdan çekilmesini değerlendirdi.

Peskov “Rusya’nın artık bu konuda herhangi bir sınırlaması yok. Rusya artık kendisini hiçbir şeyle sınırlı görmüyor. Bu doğrultuda Rusya, gerektiğinde uygun tedbirleri alma ve uygun adımları atma hakkına sahip olduğunu düşünmektedir” diye konuştu.

Konunun “hassas” olduğuna işaret eden Peskov, füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin bir duyurunun beklenmemesi gerektiğini ifade etti. ABD’den Hindistan’a yönelik “tehdit niteliği taşıyan” açıklamaları gördüklerini de anlatan Peskov “Aslında tehdit niteliğinde olan, Rusya ile ticari ilişkileri kesmeye zorlama girişimleri olan çok sayıda açıklama duyuyoruz. Bu tür açıklamaları yasal olarak değerlendirmiyoruz” ifadelerini kullandı. 

TRUMP’IN İSTEDİĞİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış hava savunma teçhizatı, mühimmat ve diğer temel malzemelerden oluşan 500 milyon avroluk yeni bir destek paketi sağlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hollanda’nın bu katkıyla ABD silahlarının Ukrayna’ya tedarikini kapsayan NATO’nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma doğrultusunda Ukrayna’yı destekleyen ilk NATO ülkesi olduğu ifade edildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Müttefiklere, Ukrayna’ya Rus saldırganlığına karşı savunma için acilen ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağladıkları için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Rutte ayrıca, diğer NATO üyesi ülkelerden de yakında “önemli açıklamalar” beklediğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rutte ile 14 Temmuz’da Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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