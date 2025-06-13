Trump duyurdu! "İranlılar beni arayıp konuşmak istedi"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bazı İranlı yetkililerin kendisine ulaşarak görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

NBC News’e telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisini arayıp konuşmak istediklerini öne sürdü.

"BİR ÇOĞU ÖLÜ"

Trump, “Beni konuşmak için arıyorlar” dedi ancak kimlerin aradığını belirtmeden, “Geçen sefer birlikte çalıştığımız insanlar… Birçoğu şu anda ölü” ifadesini kullandı.

İran’ın nükleer programı konusunda müzakerelerin hâlâ mümkün olup olmadığı yönündeki soruya yönelik Trump, “Bir anlaşma yapma fırsatını kaçırdılar. Şimdi başka bir fırsat olabilir. Göreceğiz” cevabını verdi.

İsrail’in saldırılarıyla ilgili konuşan Trump, operasyonların yürütülme biçiminden memnun olduğunu belirterek, “Dünyanın en iyi teçhizatına sahipler ve bunlar Amerikan teçhizatı” dedi.

"ABD, İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRACAĞINI ÖNCEDEN BİLİYORDU"

Trump, The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada ise ABD yönetiminin İsrail’in İran’a saldırı planlarından haberdar olduğunu söyledi. Trump, “Bilgi mi? Bilgi değildi. Sadece neler olduğunu biliyorduk” ifadesini kullandı.

İsrail’in saldırısını “en hafif tabirle çok başarılı” olarak nitelendiren Trump, İran’a daha önce bir anlaşma yapmaları için süre verdiğini belirtti. “Diğer tarafa [İran’a], bir anlaşma yapmak için 60 gününüz olduğunu söyledim. 61. günde onlar [İsrail] saldırdı. Bugün 61. gün ve çok başarılı bir saldırıydı” dedi.

Trump ayrıca, İran’ın hâlâ nükleer bir anlaşma yapma şansı olduğunu vurguladı: