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Trump, Florida'da oy kullandı! Gözler 3 Kasım'da

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Trump, Florida'da oy kullandı! Gözler 3 Kasım'da
Başlık ResmiTrump, Floridada oy kullandı! Gözler 3 Kasımda

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için Florida'da erken oy kullandı. Eşi Melania Trump ile sandığa giden Trump, daha önce karşı çıktığı posta yoluyla oy kullanmak yerine şahsen oy vermeyi tercih etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri kapsamında Florida'da erken oy kullandı.

Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Palm Beach'teki bir seçim merkezine giderek oyunu verdi. Erken oy verme işlemlerinin başladığı gün sandığa giden Trump, seçim tercihini şahsen yaptı.

Trump, Floridada oy kullandı! Gözler 3 Kasımda
Başlık ResmiTrump, Floridada oy kullandı! Gözler 3 Kasımda

POSTA YOLUNA KARŞI ÇIKMIŞTI

Daha önce posta yoluyla oy kullanılmasına karşı olduğunu dile getiren Trump, seçmenlerin seçim merkezlerine giderek oy vermesi gerektiğini savunmuştu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri devam ediyor.

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"TEKRAR BOMBALAMA İHTİMALİM VAR"

Trump, eşi Melania Trump ile oy kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. İran'ı askeri ve ekonomik açıdan “neredeyse yok ettiklerini” savunan Trump, Tahran'ın elinde artık hiçbir şey kalmadığını ileri sürdü.

ABD'nin İran'a yeniden saldırıp saldırmayacağına ilişkin soruya cevap veren Trump, “Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var” dedi.

İran'ın ABD ile anlaşmak istediğini ve bunun mümkün olduğunu belirten Trump, Tahran'ın olası bir anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacağı konusunda emin olmadığını dile getirdi. Trump ayrıca, “Onları rahat bıraksaydım, İran bir şekilde nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulurdu” değerlendirmesinde bulundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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