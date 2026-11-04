ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenleneceği iddialarına ilişkin Financial Times'a konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta saldırı düzenlenebileceğine yönelik mesajları sorulan Trump, "Hazırız, hepimiz hazırız. Gerekirse saldırmaya hazırız ancak buna hiç gerek kalmayabilir" dedi. ABD Başkanı, İran'la dolaylı görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimlerinde sandıkların kapanmasına saatler kala İngiliz Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda İran'la yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Washington'ın İran'a yönelik yakın zamanda yeni bir saldırı düzenleyeceği yönündeki iddiaları geri plana iterken, askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Trump İran için kararını açıkladı!

NETANYAHU'NUN SALDIRI SİNYALİ SORULDU

FT muhabiri Edward Luce'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta içinde İran'a saldırı düzenlenebileceğine ilişkin mesajlarını hatırlatması üzerine Trump, ABD ordusunun hazır olduğundan bahsetti.

Hazırım, hepimiz hazırız. Gitmemiz gerekirse saldırıya tamamen hazırız ancak bunun için hiçbir neden olmayabilir

ABD Başkanı, muhtemel bir askeri operasyonun ayrıntılarını önceden paylaşmayacağını da ekledi.

Trump İran için kararını açıkladı!

"BU PARLAK BİR DURUM"

İran'a uygulanan ekonomik baskının sonuçlarından memnun olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin istediği sonuçları almaya başladığını savundu.

"İstediğimiz her şeyi alıyor gibiyiz" diyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesindeki seviyeyi aştığını öne sürdü.

ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın Tahran ekonomisini zorladığını savunan Trump, "Bu parlak bir durum" diye cevap verdi.

"İRAN'LA GERÇEKTEN SAVAŞTA DEĞİLİZ"

Trump, ABD'nin İran'la mevcut durumunu geniş çaplı bir savaş olarak değerlendirmedi.

ABD'nin daha önce B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığını hatırlatan Trump, "Biz gerçekten bir savaşta değiliz. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduk ve nükleer potansiyellerini ortadan kaldırdık. Ardından yeniden vurduk" yorumunda bulundu.

Trump, yaklaşık altı aydır İran'la gerçek anlamda bir savaş yaşanmadığını savunarak mevcut durumu Ukrayna'daki savaşla veya dünya savaşlarıyla karşılaştırmadığını kaydetti.

İRAN'IN URANYUM STOKU MASADA

Trump, İran'ın yaklaşık 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceğine ilişkin dolaylı görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Söz konusu uranyumun yüzlerce ton kayanın altında bulunduğunu söyleyen Trump, "Orada olmasından memnun olduğumu söyleyemem" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, uranyum stokunun İran'la yürütülen temasların başlıca konularından biri olduğunu aktararak görüşmelerin nasıl sonuçlanacağının henüz belli olmadığını iletti.

GÖZLER ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERDE

Öte yandan FT'ye konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin seçimlerden başarılı çıkacağına inandığını söyledi.

Seçim mitinglerinin yoğun katılımla gerçekleştiğini savunan Trump, salonlara giremeyen binlerce kişinin dışarıda kaldığını anlattı.

RUSYA VE UKRAYNA İÇİN DE KONUŞTU

Trump, röportajda Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tarafların anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu savunan Trump, "İkisinin de 'Hadi bir anlaşma yapalım' diyeceği noktada olduklarını düşünüyorum" dedi.

TRUMP'TAN SEÇİM GECESİ DEMOKRATLARA GÖZDAĞI! "MUAZZAM YETKİLERİM VAR"

Trump, oy verme işlemi devam ederken ayrıca CBS News'in Washington muhabiri Robert Costa'ya telefonla röportaj verdi.

"NİHAİ GÜCE SAHİBİM, BUNUN ADI VETO"

Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senatoda çoğunluğu kazanması durumunda nasıl hareket edeceği sorulan Trump, başkanlık yetkilerini kullanmaya devam edeceğini söyledi:

"Nihai güce sahibim, bunun adı veto" diyen Trump, Demokratların hazırlayacağı yasalara karşı veto yetkisini kullanmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, kendisine "Bay Veto" denilmesinden memnuniyet duyacağını da paylaştı.

Demokratların çoğunluğu kazanması halinde bir süre sonra kendisiyle uzlaşmak zorunda kalacağını savunan Trump, "Tarihsel olarak, birkaç ay veto edersiniz ve sonra gelip 'Bir anlaşma yapmak zorundayız' derler" dedi.

"BAŞKANA MUAZZAM YETKİLER VERİYOR"

Trump, Yüksek Mahkemenin bu yıl verdiği bir kararın başkanlık yetkilerini genişlettiğini ileri sürdü.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın görevden alınmasına ilişkin Trump v. Slaughter davasını hatırlatan ABD Başkanı, 6'ya karşı 3 oyla alınan kararın federal kurumlar üzerindeki yetkilerini artırdığını söyledi.

Trump, "Slaughter davasını kazandık ve Slaughter davası başkana daha önce hiç sahip olmadığı muazzam yetkiler veriyor" dedi.

Kararın, Kongrede hangi partinin çoğunlukta olduğundan bağımsız olarak federal kurumlar, kurullar ve komisyonlar üzerinde daha geniş yetkiler kullanmasına imkan tanıdığını savundu.

Trump, "Başkanlık, bizim başkanlığımız, güçlü bir başkanlık olarak kabul ediliyor. Çok şey yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Trump'a yakın iki kaynak ise Beyaz Saray'da son haftalarda yeni yürütme kararları üzerinde görüşmeler yapıldığını aktardı.

Kaynaklara göre görüşmelerde Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Stephen Miller ile Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Russell Vought öne çıktı.

Göç ve ticaret politikaları, yeni yürütme kararlarının değerlendirildiği alanlar arasında yer aldı.

Trump'a yakın bir başka kaynak da Demokratların Kongrede güç kazanabileceğini ancak Trump'ın ticaret, sınır güvenliği, federal yönetim, dış politika ve ulusal güvenlik konularında geniş yetkilerini koruyacağını savundu.

"30-40 GÜN ÖNCE BÜYÜK BİR KAYIP OLACAĞI SÖYLENİYORDU"

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin şansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsanız, yaklaşık 30, 40 gün önce insanlar bunun büyük bir kayıp olacağını söylüyordu ve şimdi sanki kazanabilirmişiz gibi konuşuyorlar."

"29 GÜNDE 33 MİTİNG YAPTIM"

Trump, Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla düzenlediği seçim mitinglerine ilişkin, "Bence tur büyük bir fark yarattı. 29 gün boyunca bunlardan 33 tanesini gerçekleştirdim ve hepsi devasa mitinglerdi, büyük mitinglerdi. Hiç kimse daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Ve bence mesajı ilettik. Sanırım coşkuyu da tetikledik." dedi.

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