Trump İran'ı tehdit etti! "Ateşkes yetmez, gerçek bir son istiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes değil, bir son. Gerçek bir son istiyoruz" diyerek çatışmaların kökten sona ermesini hedeflediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi’nden dönüşte başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran-İsrail çatışmasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MÜZAKERE MODUNDA DEĞİLİM"

Bloomberg muhabiri Josh Wingrove’un aktardığına göre Trump, "Bilmiyorum. Ben zaten müzakere ettim. Onlara anlaşmayı yapmaları gerektiğini söyledim. Bu yüzden bilmiyorum. Müzakere havasında değilim" dedi.

"GERÇEK BİR SON İSTİYORUZ"

"Ateşkes değil, bir son. Gerçek bir son istiyoruz" diyen ABD Başkanı çatışmaların kökten sona ermesini hedeflediklerini belirtti.

TİKTOK YASAĞI GÜNDEMDE

Trump, uçağında gazetecilere yaptığı açıklamalarda yalnızca İran-İsrail gerilimiyle ilgili değil, başka önemli konulara da değindi. TikTok yasağıyla ilgili soruları cevaplayan Trump, "Muhtemelen evet" diyerek yasağın süresini uzatabileceğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in "sonunda onaylayacağını" düşündüğünü belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney hakkında da olumlu konuşan Trump, “Carney çok iyi iş çıkardı” dedi. Ancak ticaret anlaşmalarının karmaşık hale getirilmesinden yakındı:

"Anlaşmalar çok karmaşıklaşıyor ve asla tamamlanmıyor. Hızlı olmamız gerek."

"ALTIN KUBBE PROJESİ"NDE KANADA DA YER ALACAK"

Trump ayrıca Kanada'nın da dahil olacağı "Golden Dome" (Altın Kubbe) projesinden söz etti.

"71 milyar dolarlık bu projeye Kanada da katılmak istiyor. Onlar da kubbenin altında olacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu girişimin mevcut ticaret görüşmelerinden ayrılarak ayrı bir anlaşma olarak ele alınabileceğini belirtti.

AVRUPA'YA SESLENDİ

Trump, Avrupa Birliği ile yürütülen ticaret görüşmelerinden memnun olmadığını belirterek, "Henüz adil bir teklif sunduklarını düşünmüyorum" dedi. Japonya ile bir anlaşma ihtimali için ise "şans var" yorumunu yapan Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın "çok iyi iş çıkaracağını" ifade etti.

YENİ TARİFE DALGASI YOLDA

ABD Başkanı ayrıca yeni gümrük tarifelerinin yolda olduğunu vurguladı. Özellikle ilaç sektörü için Section 232 kapsamında yeni vergilerin gündemde olduğunu belirten Trump, "Çok yakında ilaçlarla ilgili adım atacağız" dedi.

Trump, ülkelerle anlaşma yapmak yerine tek taraflı tarife belirleyebileceğini de yineledi: