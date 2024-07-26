Trump Orta Doğu'yu işaret etti: "Kazanmazsam 3. Dünya Savaşı çıkar"

ABD Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Trump, görüşmede Ortadoğu'yu işaret ederek, "Kazanmazsam 3. Dünya Savaşı çıkar" dedi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalar 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemek üzere... Kuzey'de Lübnan'a saldıran İsrail, binlerce kilometre uzaktaki Yemen'e de saldırı düzenledi. İsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye hazırlanırken, Siyonist lider Netanyahu, ABD'de eski Başkan Donald Trump ile bir araya geldi.

Başkanlık döneminde Yüzyılın Anlaşması adı altında ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklama ile 3. Dünya Savaşına işaret etti.

"SİZİ ÖZLEDİK"

Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya gelen Netanyahu'nun eşi, Trump'a "Sizi özledik" dedi.

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"SEÇİLEMEZSEM 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR"

"Ben İsrail için bütün ABD Başkanlarından iyiyim. Netanyahu ile her zaman iyi ilişkilerim vardı." diyen Trump, "3. Dünya savaşı çok yakın. Seçimi kazanamazsak Ortadoğu'da büyük savaşlar çıkar." diye konuştu.