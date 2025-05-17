Trump, Şara'yı övdü, Putin'e seslendi: Bu işi bitireceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, Şara'yı "genç ve çekici bir adam" olarak nitelendirdi.

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Öte yandan Trump, Riyad'da yaptığı açıklamada, "Veliaht Prens için neler yapıyorum," ifadesini kullanarak dikkat çekmişti.

"FİLİSTİN HALKI AÇLIKTAN ÖLÜYOR, YARDIM ETMEMİ İSTEDİLER"

Trump, Orta Doğu gezisi sırasında üç büyük liderin kendisine, "Filistin halkına yardım et çünkü açlıktan ölüyorlar" dediğini ifade etti.

PUTİN İLE GÖRÜŞME MESAJI: BU İŞİ HALLETMELİYİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile en kısa sürede bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, İstanbul’da başlayan Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine Putin'in katılmama kararıyla ilgili olarak, "Gitmedi ve bunu anlıyorum. Bu işi halledeceğiz. Her hafta ortalama beş bin genç insan ölüyor ve biz bu işi halledeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Rusya ve Ukrayna heyetleri, savaşın sona erdirilmesi amacıyla İstanbul’da barış görüşmelerine başladı. Ancak, Putin görüşmelere katılmak yerine daha düşük seviyeli bir heyet göndermeyi tercih etti.

Görüşmelerin ardından Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, her iki ülkenin bin savaş esirinin takas edilmesi konusunda anlaştığını açıkladı. Medinsky, "Önümüzdeki günlerde her iki taraf için geniş çaplı bir takas gerçekleştireceğiz" dedi.

KREMLİN'DEN TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Trump arasında gerçekleşecek muhtemel bir görüşmenin "iyi hazırlanmış" olması gerektiğini belirtti. Peskov, "Bu görüşme uluslararası konularda ciddi bir tartışmayı gerektiriyor" dedi.

"ZELESNKİY BENDEN İYİ SATICI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’daki görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilememesi halinde Rusya'nın savaşı sona erdirmeye yönelik ciddi bir niyeti olmadığının netleşeceğini ifade etti.

Trump, Zelenskiy hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Bence Zelensky dünyanın en iyi satıcısı ve benden çok daha iyi. Her seferinde 100 milyon dolarla geliyor ve gidiyor" dedi.