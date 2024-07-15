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Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı

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Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı
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Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz tarihinde uğradığı suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen kongrede 5 Kasım başkanlık seçimleri için resmen aday gösterildi. Öte yandan kendisine yapılan saldırının ardından yapılan tahminlerde yüzde 70 oranında başkan seçileceği belirtilen Trump, yardımcısını şimdiden belirledi. Trump, başkan yardımcısını Cumhuriyetçi Senatör James David Vance olarak açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği mitingde uğradığı suikast girişiminin ardından 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yarışında yükselişe geçti.

Trump'ın sağ kurtulduğu silahlı saldırının ardından kulağından yaralanmasına rağmen programlarına devam etmesi dikkat çekerken, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını açıklayacağı Ulusal Kongresi düzenlendi.

Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı - 1. Resim

TRUMP RESMEN ADAY SEÇİLDİ

Cumhuriyetçi Parti'nin yaşanan suikast girişimin ardından Trump'ı aday göstereceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde dünyanın merakla beklediği karar açıklandı. 

Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden'a karşı seçim yarışını sürdüren Trump, Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen kongrede 5 Kasım başkanlık seçimleri için resmen aday gösterildi. Açıklamada, "Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçti" ifadeleri yer aldı.

Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı - 2. Resim

TRUMP YARDIMCISINI RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan Trump, Social Truth adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı adayını açıkladı.

Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'ın en uygun kişi olduğunu belirten Trump, başkan yardımcısı adayının çok başarılı bir kariyeri olduğunu kaydetti.

Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı - 3. Resim

KAZANMA ŞANSI YÜZDE 70'E ÇIKTI

Trump'ın miting sırasında saldırıya uğramasının ardından Polymarket seçim tahminlerini güncelledi. Önceki gün açıklanan piyasa duyarlılığına göre Trump'ın seçimi kazanma şansı yüzde 70'e çıktı.

5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi suikast girişiminden sağ kurtulan Trump'ın, yapılan tahminlere göre yarışı Biden'ın önünde götüreceği neredeyse kesinleşti.

Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı - 4. Resim

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Trump başkanlık yarışında resmen aday seçildi! Yardımcısını şimdiden açıkladı - 5. Resim

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