Trump, ülkesinin başkentini tehdit etti! "Böyle devam ederse bu şehri federalleştireceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki suç oranlarının kontrolden çıktığını savundu. Şehirde özellikle 14-16 yaşlarındaki çete üyelerinin sokakta rastgele insanlara saldırdığını iddia eden Trump, genç faillerin cezasızlık nedeniyle korkusuzca hareket ettiğini belirtti.

"ÇOCUKLAR YETİŞKİN GİBİ YARGILANMALI"

Trump, mevcut yasaların yetersizliğine dikkat çekerek, genç yaştaki suçluların yetişkin gibi yargılanması gerektiğini söyledi. "Yasalar değişmeli" diyen Trump, bu kişilerin uzun süreli hapis cezalarına çarptırılması gerektiğini ifade etti. Trump, yargı sisteminin bu konuda daha sert ve caydırıcı olması çağrısında bulundu.

D.C.'YE FEDERAL MÜDAHALE SİNYALİ

Trump, Washington D.C. yönetimini de doğrudan hedef aldı. Şehrin güvenlik sorununu çözmekte yetersiz kaldığını belirten Başkan, "Eğer D.C. kendine çeki düzen vermezse, federal denetim altına almak dışında seçeneğimiz kalmayacak." ifadeleriyle müdahale sinyali verdi.

"BU ŞEHRİ FEDERALLEŞTİRECEĞİM"

Açıklamasında sert bir dil kullanan Trump, kontrolsüz suç ortamının devam etmesi halinde, yetkilerini kullanarak Washington D.C.’yi doğrudan federal yönetim altına alacağını belirtti. "Eğer bu böyle devam ederse, yetkilerimi kullanacağım ve bu şehri federalleştireceğim." ifadeleri, ciddi bir müdahale hazırlığının işareti olarak yorumlandı.

SES GETİREN AÇIKLAMA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Trump’ın bu sert açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı çevreler tarafından “yetki aşımı tehdidi” olarak değerlendirildi. Trump'ın "federalleşme" çıkışı, Washington D.C.’nin yerel yönetim hakları ve anayasal sınırlar açısından yeni bir tartışma başlatabilir.