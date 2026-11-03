Trump ve Putin'in katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çin'de mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Trump, Putin ve Şi Cinping'in katılması beklenen zirve öncesinde bazı restoranlarda mutfak bıçakları zincir ve asma kilitlerle sabitlenirken, bıçakların internet üzerinden satışı ve kargoyla gönderilmesi de yasaklandı.

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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde, ABD, Rusya ve Çin Devlet Başkanlarını bir araya getirecek APEC Liderler Zirvesi öncesinde dikkat çeken güvenlik önlemleri alındı. 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve için şehir genelinde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Restoran mutfaklarından toplu taşımaya kadar birçok alanda yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

RESTORANLARDAKİ BIÇAKLARA KİLİT VURULDU

Çin yerel medyasına yansıyan haberlere göre, Shenzhen'deki bazı restoranların mutfaklarında bulunan bıçaklar polis tarafından zincir ve asma kilitlerle sabitlendi. 30 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Longhua bölgesindeki bir restoranın sahibi, mutfaktaki bıçakların polis ekipleri tarafından kilitlendiğini anlattı. İşletme sahibi, benzer uygulamanın bölgedeki diğer işletmelerde de hayata geçirildiğini belirtti.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

Öte yandan başka bir kullanıcı ise, Shenzhen'deki yakınının adresine mutfak bıçağı sipariş etmek istediğinde işlemi tamamlayamadığını, müşteri hizmetlerinden 28 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında kente belirli türde kesici aletlerin gönderilmesine izin verilmediği bilgisini aldığını aktardı.

SERİ NUMARASI ZORUNLULUĞU

Kentteki fiziksel mağazalarda bıçak satışı için de belirli şartlar getirildiği öne sürüldü. Buna göre, metal kısmı 22 santimetreden uzun olan bıçakların üzerinde özel bir seri numarası bulunması gerekiyor. Bu numarayı taşımayan bıçaklar kontrollü ürün kapsamında değerlendiriliyor ve satışına izin verilmiyor.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

ŞEHİRDE KUŞ UÇURTULMAYACAK

Zirve öncesinde şehir genelinde de kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. İnsansız hava araçlarının kullanımına yasak getirilirken gece saatlerinde yangın güvenliği denetimleri artırıldı. Metro istasyonlarında ise yolcular ve çantaları daha sıkı kontrollerden geçirilmeye başlandı.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

Shenzhen polisi, zirve boyunca kamu düzenini korumak amacıyla denetimlerin süreceğini ve yasa dışı bıçak üretimi ile satışına karşı önlemlerin artırılacağını duyurdu.

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