Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Trump ve Putin'in katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çin'de mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Trump, Putin ve Şi Cinping'in katılması beklenen zirve öncesinde bazı restoranlarda mutfak bıçakları zincir ve asma kilitlerle sabitlenirken, bıçakların internet üzerinden satışı ve kargoyla gönderilmesi de yasaklandı.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde, ABD, Rusya ve Çin Devlet Başkanlarını bir araya getirecek APEC Liderler Zirvesi öncesinde dikkat çeken güvenlik önlemleri alındı. 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve için şehir genelinde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Restoran mutfaklarından toplu taşımaya kadar birçok alanda yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular
Başlık ResmiTrump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

RESTORANLARDAKİ BIÇAKLARA KİLİT VURULDU

Çin yerel medyasına yansıyan haberlere göre, Shenzhen'deki bazı restoranların mutfaklarında bulunan bıçaklar polis tarafından zincir ve asma kilitlerle sabitlendi. 30 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Longhua bölgesindeki bir restoranın sahibi, mutfaktaki bıçakların polis ekipleri tarafından kilitlendiğini anlattı. İşletme sahibi, benzer uygulamanın bölgedeki diğer işletmelerde de hayata geçirildiğini belirtti.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular
Başlık ResmiTrump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

Öte yandan başka bir kullanıcı ise, Shenzhen'deki yakınının adresine mutfak bıçağı sipariş etmek istediğinde işlemi tamamlayamadığını, müşteri hizmetlerinden 28 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında kente belirli türde kesici aletlerin gönderilmesine izin verilmediği bilgisini aldığını aktardı.

SERİ NUMARASI ZORUNLULUĞU

Kentteki fiziksel mağazalarda bıçak satışı için de belirli şartlar getirildiği öne sürüldü. Buna göre, metal kısmı 22 santimetreden uzun olan bıçakların üzerinde özel bir seri numarası bulunması gerekiyor. Bu numarayı taşımayan bıçaklar kontrollü ürün kapsamında değerlendiriliyor ve satışına izin verilmiyor.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular
Başlık ResmiTrump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

ŞEHİRDE KUŞ UÇURTULMAYACAK

Zirve öncesinde şehir genelinde de kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. İnsansız hava araçlarının kullanımına yasak getirilirken gece saatlerinde yangın güvenliği denetimleri artırıldı. Metro istasyonlarında ise yolcular ve çantaları daha sıkı kontrollerden geçirilmeye başlandı.

Trump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular
Başlık ResmiTrump ve Putinin katılacağı zirvede kuş uçurtulmayacak! Çinde mutfak bıçaklarına bile kilit vurdular

Shenzhen polisi, zirve boyunca kamu düzenini korumak amacıyla denetimlerin süreceğini ve yasa dışı bıçak üretimi ile satışına karşı önlemlerin artırılacağını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Letonya Başbakanı direksiyon başına geçti! Rallide şampiyon oldu
DÜNYA

Letonya Başbakanı direksiyon başına geçti! Rallide şampiyon oldu

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.