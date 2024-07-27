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Trump vurulduğu yere geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden seçim mitingi yapacağını duyurdu.

13 Temmuz'da suikast girişime uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Truth social platformundan paylaşımda bulunan Trump, suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını açıkladı. Trump yaptığı paylaşımda, “Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya’daki Butler’a geri döneceğim” ifadesini kullandı.

Mitingi suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer 'vatanseverleri' onurlandırmak için yapacağını söyleyen Trump, tarih konusunda bilgi vermedi.

Trump, paylaşımını “Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın” ifadeleriyle tamamladı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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