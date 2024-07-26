Trump'a suikast bilmecesi! Gerçekten kulağından vuruldu mu? Beyaz Saray'daki doktorundan açıklama geldi

ABD eski başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sonrasında ülkede gerçekten kulağından kurşunla vurulup vurulmadığı tartışmaları patlak verdi. Trump'ın mermi mi şarapnel parçasıyla mı yaralandığı sorusuna Beyaz Saray'daki doktorundan açıklama geldi. Aynı zamanda Trump'ın kulağı ilk kez bandajsız halde görüntülendi.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi gündemden düşmüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimi esnasında sağ kulağından yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu hala tartışılıyor.

TRUMP GERÇEKTEN MERMİ İLE Mİ YARALANDI?

13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan duruma ilişkin bir tıbbi kaydın bulunmaması tartışmaları beraberinde getirdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray’ın Trump'ın kurşunla mı yoksa şarapnel parçasıyla mı yaralandığının henüz netleşmediğine ilişkin açıklaması şüpheleri artırdı.

DOKTORU TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Trump'ın Beyaz Saray’dayken doktoru olan Ronny Jackson tartışmalara son noktayı koydu. Jackson, Trump'ın kulağına kurşun değil şarapnel isabet ettiği iddiasını yalanlayarak, "Kurşundan başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" dedi. Jackson, Irak Savaşı’nda sıhhiyeci olarak görev yaptığını ve kariyeri boyunca pek çok kurşun yarasını tedavi ettiğini de belirtti.

NETANYAHU'YA KULAĞINI GÖSTERDİ

Saldırının ardından kulağını bandajla kapatan Trump'ın bugün Netanyahu ile görüşmesinde sargıyı çıkardığı görüldü. Trump'ın saldırıyı soran Netanyahu'ya kulağını gösterdiği anlar ise objektiflere yansıdı.

"HAYIR, KULAĞIMA İSABET EDEN BİR KURŞUNDU'

Öte yandan Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Wray'i hedef alarak, “Hayır, ne yazık ki kulağıma isabet eden bir kurşundu ve çok sertti. Cam yoktu, şarapnel parçası yoktu. Bir zamanların şanlı FBI'ın ABD’nin güvenini kaybetmesine şaşmamalı” dedi.

Trump'ın kampanya sözcülerinden Jason Miller ise, Trump'ın kurşun dışında bir şeyle vurulduğuna dair iddiaları "komplo" ve “saçmalık” olarak nitelendirdi.