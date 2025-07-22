Trump yönetimi ABD'yi yeniden UNESCO'dan çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini UNESCO’dan resmen çekme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) yeniden çekilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak örgütün "Amerika ve İsrail karşıtı tutumu ile Çin yanlısı etkileri" gösterildi.

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Amerikalıların Kasım ayında oy verdiği sağduyulu politikalarla tamamen uyumsuz, bölücü kültürel ve sosyal amaçları destekleyen UNESCO'dan ABD'yi çekmeye karar verdi" dedi.

Trump yönetimi, UNESCO'nun Filistin’e üyelik vermesi, Çin’in örgüt üzerindeki artan etkisi ve çeşitlilik politikalarını kararın ana sebepleri olarak sıraladı. Kelly, "Bu Başkan her zaman Amerika'yı ilk sıraya koyacak ve ülkemizin tüm uluslararası örgütlerdeki üyeliğinin ulusal çıkarlarımızla uyumlu olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇİN ETKİSİ ARTIYOR"

Trump'a yakın bir yetkili, UNESCO'nun Çin Komünist Partisi’nin çıkarlarına uygun küresel standartlar geliştirmek için kullanıldığını savundu. Yetkili, "Çin, UNESCO üzerindeki etkisini Uygur Müslümanları gibi azınlıkların ülke tarihindeki rolünü küçümsemek için de kullandı" dedi.

Öte yandan Trump, daha önce 2017 yılında da benzer gerekçelerle ABD'nin UNESCO'dan çekilmesini emretmiş, dönemin Başkanı Joe Biden ise 2023'te bu kararı geri alarak ABD'yi yeniden üyeliğe döndürmüştü. Biden yönetimi, bu dönüş karşılığında 600 milyon doları aşan birikmiş aidatı ödeme taahhüdünde bulunmuştu.

Trump yönetiminin eleştirdiği konular arasında UNESCO'nun "ırkçılığa karşı araç seti", "Transforming MEN’talities" girişimi ve video oyunları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme çalışmaları da yer aldı.

UNESCO'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.