Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'li müzakerecilerin NATO üyeliği karşılığında Ukrayna'nın Donbas bölgesinden çekilip çekilmeyeceğini ilk kez gündeme getirdiğini açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'li temsilcilerin Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında Donbas bölgesinden askerlerini çekme ihtimalini ilk kez gündeme getirdiğini duyurdu.

Interfax'ın aktardığına göre Zelenskiy, Washington yönetiminin konuyu henüz resmî bir teklif olarak sunmadığını, ancak müzakerelerde böyle bir sorunun yöneltildiğini ifade etti.

"Amerikalılar şu soruyu yöneltti: 'Eğer Ukrayna NATO'ya katılırsa, Ukrayna Donbas'tan çekilir mi?' Bu, ilk kez duyulan bir şeydi."

Ukrayna lideri, söz konusu ihtimalin daha önce bu şekilde gündeme getirilmediğini de itiraf etti.

"TOPLUMUMUZUN GÖRÜŞÜNÜ SORACAĞIM"

Zelenskiy, Washington ve diğer NATO üyelerinin Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin somut taahhütlerde bulunması halinde muhtemel bir anlaşmanın Ukrayna kamuoyuna sunulabileceğine işaret etti:

"Eğer Amerikan tarafı bunu diğer NATO'lu meslektaşlarıyla birlikte bize teyit ederse, o zaman toplumumuzun görüşünü soracağım: Kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunu kendi takdirime göre yapmama hakkına sahip değilim. Ancak henüz var olmayan somutluklara ihtiyaç var ve bunların hepsi şu anda tartışılıyor"

Trump yönetiminden Zelenskiy'e kritik soru! 'Donbas'tan çekilir misiniz?'

"RUS TOPRAĞI OLARAK TANINMAYACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı, olası bir barış anlaşmasının işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ait olduğunun hukuken kabul edilmesi anlamına gelmeyeceğinden bahsetti:

"Eğer böyle bir teklif gelirse, ben bir devlet başkanı olarak toplumla açık bir diyalog kurup şunu söyleyeceğim: 'Bakın, durumumuz bu, tüm ortaklar bunu böyle birleştirdi ve ileriye dönük olarak bunu böyle görüyorlar.' Kuşkusuz, işgal altındaki toprakların Rus toprağı olarak hiçbir şekilde tanınmaması şartıyla."

ZELENSKİY'DEN PUTİN UYARISI

Zelenskiy, ABD'li müzakerecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilmemesi gerektiğini söylediğini de açıkladı.

Kremlin'in müzakereleri savaşı uzatmak amacıyla kullanabileceğini savunan Ukrayna lideri, "Putin devlet sınırları hakkında bir şey söylediğinde, bu kesinlikle Rusya'nın topraklarını küçültmekle ilgili değildir, değil mi? Dolayısıyla Kremlin'deki yoldaşa hiçbir inanç yoktur" dedi.

Trump yönetiminden Zelenskiy'e kritik soru! 'Donbas'tan çekilir misiniz?'

TRUMP, PUTİN VE Xİ JİNPİNG ÇİN'DE BULUŞUYOR! MASADA NÜKLEER SİLAHLAR VE İRAN VAR

Diğer yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, "Başkan, diğer konuların yanı sıra dünyadaki nükleer silahların azaltılmasını da görüşeceğini açıkça belirtti. Başkan Trump, nükleer silahların yayılmasını son derece tehlikeli buluyor" dedi.

İRAN MASADA, UKRAYNA GÜNDEM DIŞINDA

ABD'li yetkililere göre 18-19 Kasım'da yapılacak zirvede İran'daki savaşın da ele alınması bekleniyor. Ancak Ukrayna savaşının görüşmelerin gündeminde bulunmadığı aktarıldı.

AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Çin bu sürecin bir parçası değil. Bu nedenle Ukrayna konusunun burada gündeme getirilmesi uygun görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın zirve kapsamında Xi Jinping ile ayrıca ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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