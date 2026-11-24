ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Amerikan New York Magazine dergisine verdiği röportajda Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran ile yürütülen müzakerelere dair açıklamalarda bulundu. İsrail'in mevcut politikalarını sürdürmesi halinde uluslararası alanda dışlanabileceği uyarısında bulunan Kushner, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye sunduğu öneriyi de anlattı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen birçok diplomatik müzakerede aktif rol üstlenen damadı Jared Kushner, New York Magazine dergisinden Andrew Rice'ın sorularını cevapladı.

"İSRAİL'E UYARI: DÜNYADAN DIŞLANABİLİR"

İsrail'in geleceğine ilişkin konuşan Kushner, Tel Aviv yönetiminin bir yol ayrımında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence yol ayrımı şu: İsrail, 7 Ekim trajedisinin ardından çok daha güvenli ve dünyayla çok daha bütünleşmiş bir ülke haline gelebilir ya da mevcut gidişatını sürdürebilir. Bu da dünya çapında dışlanan (parya) bir devlet olmaya doğru ilerlemek anlamına geliyor."

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ZELENSKİY'YE NE SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde de görev alan Kushner, Zelenskiy'ye ülkenin yeniden inşasına odaklanması yönünde öneride bulunduğunu söyledi.

"Zelenskiy'ye göstermeye çalıştığım şey şu: Eğer savaşı durdurabilir ve Ukrayna için güçlü bir güvenlik garantisi alabilirsen, doğrudan ekonomiye odaklanıp ülkeyi yeniden inşa eden kişi olabileceğin bir yol bulalım."

Kushner, asıl hedefin yalnızca ateşkes sağlanması olmadığını ifade ederek, "Büyük ödül, devam eden saldırganlığın olmadığı, Rusya ile Avrupa arasında yeniden kurulmuş bir ilişki. Belki insanların birlikte yaşayabilecekleri ve iş yapabilecekleri bir yol vardır" dedi.

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"PUTİN'İN MÜZAKERE STRATEJİSİ HAKKINDA KONUŞTU"

Rusya ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kushner, tarafların kamuoyuna açıkladığı taleplerin müzakerelerin sonucunu belirlemediğini savundu:

"Ciddi müzakereler yürütmüş herkes bilir ki 'evet' noktasına ulaşana kadar her zaman 'hayır' noktasındasınızdır. Basına sızdırılan en üst düzey taleplerin gerçek müzakere pozisyonları veya gelecekteki sonuçlar üzerinde çok az etkisi vardır."

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NETANYAHU'NUN BEKLENTİSİNİ DE ANLATTI

Gazze'deki ateşkes müzakerelerine ilişkin konuşan Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin tamamının geri getirilmesi konusunda başlangıçta iyimser olmadığını söyledi:

"Mesele sadece savaşı durdurmak değil, tüm rehineleri ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerini evlerine getirmekti. Çılgınca bir operasyondu. Bibi (Netanyahu) bunu başarabileceğimizi düşünmüyordu."

İRAN GÖRÜŞMELERİNDE TRUMP'A NE DEDİ?

İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte görev alan Kushner, Tahran'ın sunduğu tekliflerin nükleer silah üretme kapasitesini korumasına imkan sağlayacak açıklar içerdiğini ileri sürdü:

"Bence sorun şu ki onların teklifini gerçekten anladık. Trump'a, 'Bakın, bu adamlar oyun oynuyor' dedim. Steve ve ben aynı değerlendirmeyi yaptık."

İran ile ilişkilerin düzeltilmesinin zorluğuna da değinen Kushner, "İran-ABD ilişkilerini düzeltmek, 50 yıldır bozuk olan bir şeyi düzeltmek anlamına geliyor. Dolayısıyla başarı için bir emsal olduğu söylenemez" diye konuştu.

İRAN İÇİN 300 MİLYAR DOLARLIK FON

İran'ın yeniden inşası için Körfez ülkeleri ve özel kuruluşların desteğiyle 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulmasının müzakerelerde ele alınan seçeneklerden biri olduğu bilgisi de yer alırken, Kushner, şunları dile getirdi:

"Ekonomide herkes kazanabilir, savaşta ise herkes kaybeder. İnsanlar bana veya ülkeme kızmak istiyorsa sorun değil. Ancak masaya oturup 'Nasıl ilerleyeceğiz? Her iki tarafın da kazanacağı bir çözüm bulmaya çalışalım' diyebilirim."

TRUMP'IN BELİRSİZLİK STRATEJİSİ

Kayınpederi Trump'ın diplomatik yaklaşımına ilişkin de konuşan Kushner, ABD Başkanı'nın muhataplarını sürekli belirsizlik içinde bıraktığını kabul etti.

Herkesi hazırlıksız tutuyor, bunu kabul ediyorum. Çok özel bir anlaşma içgüdüsüne sahip. Çok özel bir siyasetçi, lider, patron ve kayınpeder. Ona 'Şunu yap' ya da 'Bunu yapma' demek benim işim değil. Onun içgüdülerini takip etmeli ve oluşturmak istediği belirsizlikten yararlanmaya çalışmalısınız.

YOLSUZLUK İDDİALARINA CEVAP VERDİ: GECELERİ RAHAT UYUYORUM

Diplomatik temasları ile yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığı yöneten yatırım şirketi Affinity Partners'ın faaliyetleri arasında çıkar çatışması bulunduğuna yönelik suçlamaları da reddeden Kushner, şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla servet biriktirmek en öncelikli hedefim değil. Bunu 10 yıldır yapıyorum. İşim başarılı, diplomasim de başarılı. Birini diğerinin yararına yaptığım hiçbir örneği kimse tespit edemedi. Geceleri rahat uyuyorum. Çünkü yasaların ve kuralların ne olduğunu biliyorum. Onları çiğnemeye yaklaşmıyorum bile"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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