ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü'nde Orta Doğu'da görev yapan F-16 pilotu Yarbay Brant Smith'e savaş uçaklarını kıyaslattı. F-35 ve F-22 tartışmalarının gölgesinde konuşan tecrübeli pilot, tercihini F-16'dan yana koyarak "Para verseniz uçağımı değiştirmem" dedi. Görüşmede Suudi Arabistan'daki üs hazırlıkları ve İran'ın sahadaki durumu da ele alındı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Florida'daki Mar-a-Lago'dan ABD ordusunun altı kuvvet komutanlığından askerlerle yaptığı telefon görüşmelerinde dikkat çeken bir diyaloğa imza attı. Fox News kaynaklı bilgilere göre Trump, ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Brant Smith ile yaptığı görüşmede savaş uçakları üzerine doğrudan bir soru yöneltti.

Trumpın F-35 sorusuna beklenmedik cevap! Para verseniz değiştirmem

"HER ZAMAN F-16"

Trump, görüşmenin başında Yarbay Smith'e "Size yapacağım o kısa konuşmadan önce bir şey sorabilir miyim; şu F-16 var ya, onu seviyorsunuz, değil mi?" diye sordu. Smith ise bu soruya "Dünyanın en iyi savaş uçağı, efendim" karşılığını verdi.

Başkan Trump'ın F-16'yı F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarıyla karşılaştırmasını istemesi üzerine Yarbay Smith, "Her zaman F-16. Para verseniz uçağımı değiştirmem. Bu uçağı uçurmayı seviyorum. Ve bu odada bana itiraz edecek çok az pilot olduğunu düşünüyorum. Diğer iki uçak da (F-22 ve F-35) harika ve dünyada da savaşta da kendilerine göre bir yerleri var. Ama bu uçak çok keyifli. Her işi yapabiliyoruz ve hepsini de çok iyi yapıyor." dedi.

Trump'ın F-35 sorusuna beklenmedik cevap! "Para verseniz değiştirmem"

SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜS

Görüşmede sahadaki askeri faaliyetler hakkında da bilgi alan Trump'a cevap veren Smith, 510'uncu Seferi Avcı Filosu olarak Suudi Arabistan'daki hava üssünün ön kurulumunu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Destansı Öfke operasyonu başlamadan yaklaşık 10 gün önce bölgeye intikal ettiklerini belirten Smith, her gün boğazlarda muharebe uçuşları icra ettiklerini kaydetti.

Trump ise seçkin F-16 filosunun bu yıl sekiz farklı operasyonda 12 bin saatin üzerinde uçuşla 2 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini vurgulayarak sahadaki personeli tebrik etti.

"İRAN'IN İMKANLARI TÜKENİYOR, EK UÇAK GEMİSİ GÖNDERDİK"

Sohbette İran ile yaşanan çatışma sürecine de değinildi. Yarbay Smith, İran'ın sahadaki askeri imkanlarının tükenmeye başladığına inandığını dile getirirken Trump da bu değerlendirmeye katılarak şu ifadeleri kullandı:

"Evet, bence de tükeniyor ve bu devam edecek. Biz ise güçleniyoruz. Ek bir uçak gemisi gönderdik. Bence pek akıllı değiller, çok fazla hata yaptılar. Ekonomileri yerle bir olmuş durumda."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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