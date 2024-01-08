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Trump’ın Macron taklidi sosyal medyada çok konuşuldu 'Hayır hayır bunu yapamazsın Donald'
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
2024 seçimlerine hazırlanan Trump, son konuşmasında Macron’u taklit etti.
ABD eski Başkanı Donald Trump, kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında Lowa eyaletinde düzenlenen mitingde konuştu.
ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Macron’un aksanını taklit etti.
Trump, görüşmede bu vergiye ilişkin yasayı geri çekmezse o gece itibarıyla Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söylediğini belirtti.
Bu sözler üzerine Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un, "Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın Donald" diye konuştuğunu aktardı.