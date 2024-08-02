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Trump'ın rakibi kesinleşti! Kamala Harris, adaylık için gereken oyu aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump&#039;ın rakibi kesinleşti! Kamala Harris, adaylık için gereken oyu aldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD seçimlere giderken Trump'ın rakibi de kesinleşti. Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ismi öne çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Harris, "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına Demokratların adayı olmaktan onur duyuyorum. Gelecek hafta adaylığı resmen kabul edeceğim." dedi. 

ABD Başkanı Biden'ın sürpriz bir kararla başkanlık yarışından çekilmesiyle, Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in adı öne çıktı. Biden'ın da adaylık için destek verdiği Harris'in şimdiden anketlerde Trump'ın önünde olduğu söylenirken, Harris'in adaylığı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HARRİS, TRUMP'IN RAKİBİ OLDU

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratların başkan adayı olmak için gereken oyu aldı. Böylece "Trump'ın rakibi kim olacak?" sorusu da cevap bulmuş oldu.

"DEMOKRATLARIN ADAYI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Sosyal medyadan konuyla ilgili bir açıklama yapan Harris, "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına Demokratların adayı olmaktan onur duyuyorum. Gelecek hafta adaylığı resmen kabul edeceğim. Bu kampanya, vatan sevgisiyle beslenen, kim olduğumuzun en iyisi için savaşmak üzere bir araya gelen insanlarla ilgilidir." dedi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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