Trump’tan 150 ülkeye şok hamle! O mektuplar yola çıktı…

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret dengesini yerinden oynatacak yeni bir planla gündeme oturdu. Real America's Voice televizyonuna verdiği röportajda Trump, 150’den fazla ülkeye “gümrük vergisi bildirimi” içeren resmi mektupların gönderildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya ticaret sistemini sarsacak yeni kararını duyurdu.

Trump, 150’den fazla ülkeye gönderilecek mektuplarla, bu ülkelere yönelik %10 ila %15 arasında değişen oranlarda tek tip gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Real America's Voice televizyon kanalına verdiği röportajda konuşan Trump,"Bu mektuplar, bir anlaşmadır" dedi.

1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump, tarifelerin 9 Temmuz’da yürürlüğe girmesini planladıklarını ancak bazı ülkelerle müzakerelere fırsat tanımak amacıyla bu tarihi 1 Ağustos 2025’e uzattıklarını açıkladı. Nisan ayında 185 ülkeye getirilen %10’luk geçici tarifelerin ardından yeni vergi planı piyasada büyük yankı uyandırdı.

"BU MEKTUPLAR ANLAŞMADIR"

Trump, gönderilecek tarife bildirimlerini sadece bir uyarı olarak değil, doğrudan bir “anlaşma” olarak nitelendirdi. "Kalan yaklaşık 150 ülke için tek bir rakam açıklayacağız. Muhtemelen %10 veya %15 olacak. Henüz karar vermedik" dedi.

TİCARET DIŞI ÜLKELER BİLE LİSTEDE

Trump, gümrük vergisinin "ticarette büyük oyuncu olmayan" ya da ABD ile çok az ticaret yapan ülkeleri bile kapsayacağını ifade etti. Vergi uygulamasında istisna olmayacağına dikkat çekti.

ABD Başkanı, Avrupa Birliği ile anlaşma konusunda umutlu olduğunu belirtirken, "AB ile bir anlaşma yapabiliriz, kendime güveniyorum" dedi. Hindistan ile ise "çok yakın" olduklarını vurguladı. Kanada konusunda ise "Söylemek için çok erken" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK!

Trump’ın 150’den fazla ülkeye gönderileceğini açıkladığı gümrük vergisi mektupları arasında Türkiye’nin adı henüz yer almadı.

YENİ HEDEF: İLAÇ VE ÇİP SEKTÖRÜ

Trump, farmasötik ürünler ve bilgisayar çipleri için de benzer vergilerin ay sonuna kadar yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Şirketlere üretimi ülke içine kaydırmaları için 1 yıllık geçiş süresi tanınacak.

"PAZARLIK YOK"

Avrupa Birliği, Trump’ın mektupları müzakereye açık bir teklif olarak değil, doğrudan bir dayatma olarak görerek şaşkınlık yaşadı. AB Ticaret Şefi Maros Sefcovic’in Washington’a gitmesi beklenirken, görüşmelerin seyri belirsizliğini koruyor.