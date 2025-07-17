Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan 150 ülkeye şok hamle! O mektuplar yola çıktı…

Trump’tan 150 ülkeye şok hamle! O mektuplar yola çıktı…

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan 150 ülkeye şok hamle! O mektuplar yola çıktı…
ABD, Donald Trump, Ticaret, Gümrük Vergisi, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret dengesini yerinden oynatacak yeni bir planla gündeme oturdu. Real America's Voice televizyonuna verdiği röportajda Trump, 150’den fazla ülkeye “gümrük vergisi bildirimi” içeren resmi mektupların gönderildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya ticaret sistemini sarsacak yeni kararını duyurdu.

Trump, 150’den fazla ülkeye gönderilecek mektuplarla, bu ülkelere yönelik %10 ila %15 arasında değişen oranlarda tek tip gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Real America's Voice televizyon kanalına verdiği röportajda konuşan Trump,"Bu mektuplar, bir anlaşmadır" dedi.

Trump’tan 150 ülkeye şok hamle! O mektuplar yola çıktı… - 1. Resim

1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump, tarifelerin 9 Temmuz’da yürürlüğe girmesini planladıklarını ancak bazı ülkelerle müzakerelere fırsat tanımak amacıyla bu tarihi 1 Ağustos 2025’e uzattıklarını açıkladı. Nisan ayında 185 ülkeye getirilen %10’luk geçici tarifelerin ardından yeni vergi planı piyasada büyük yankı uyandırdı.

"BU MEKTUPLAR ANLAŞMADIR"

Trump, gönderilecek tarife bildirimlerini sadece bir uyarı olarak değil, doğrudan bir “anlaşma” olarak nitelendirdi. "Kalan yaklaşık 150 ülke için tek bir rakam açıklayacağız. Muhtemelen %10 veya %15 olacak. Henüz karar vermedik" dedi.

TİCARET DIŞI ÜLKELER BİLE LİSTEDE

Trump, gümrük vergisinin "ticarette büyük oyuncu olmayan" ya da ABD ile çok az ticaret yapan ülkeleri bile kapsayacağını ifade etti. Vergi uygulamasında istisna olmayacağına dikkat çekti.

ABD Başkanı, Avrupa Birliği ile anlaşma konusunda umutlu olduğunu belirtirken, "AB ile bir anlaşma yapabiliriz, kendime güveniyorum" dedi. Hindistan ile ise "çok yakın" olduklarını vurguladı. Kanada konusunda ise "Söylemek için çok erken" ifadesini kullandı.

Trump’tan 150 ülkeye şok hamle! O mektuplar yola çıktı… - 2. Resim

TÜRKİYE LİSTEDE YOK!

Trump’ın 150’den fazla ülkeye gönderileceğini açıkladığı gümrük vergisi mektupları arasında Türkiye’nin adı henüz yer almadı.

YENİ HEDEF: İLAÇ VE ÇİP SEKTÖRÜ

Trump, farmasötik ürünler ve bilgisayar çipleri için de benzer vergilerin ay sonuna kadar yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Şirketlere üretimi ülke içine kaydırmaları için 1 yıllık geçiş süresi tanınacak.

"PAZARLIK YOK"

Avrupa Birliği, Trump’ın mektupları müzakereye açık bir teklif olarak değil, doğrudan bir dayatma olarak görerek şaşkınlık yaşadı. AB Ticaret Şefi Maros Sefcovic’in Washington’a gitmesi beklenirken, görüşmelerin seyri belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Dış Haberler

Marmaray çalışıyor mu? Pendik-Ataköy seferleri için açıklama geldiKarabük'te iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filmleri aratmayan olay! Sınav kağıtlarını çalacaklardı: Kıskıvrak yakalandılar - DünyaSınav kağıtlarını çalacaklardı: Kıskıvrak yakalandılarNATO’dan tarihi ayrılık sinyali! Petro: Yaptırım gelirse, yeni ortaklar bizi bekliyor - DünyaTarihi ayrılık sinyali! NATO’da ipler geriliyorMars'tan düşen gök taşı rekor fiyata alıcı buldu - DünyaŞimdiye kadar görülenlerin en büyüğü! Rekor fiyata satıldıFestival öncesi yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, sahne küle döndü - DünyaFestivalde yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, sahne küle döndüSuriye’de alarm seviyesi yükseldi! Şara: ABD ve Türkiye olmasa savaş çıkacaktı - DünyaTüm gözler 3 ülkeye çevrildiIrak'ta katliam gibi olay! Alışveriş merkezinde yangın çıktı, 50'den fazla ölü var - DünyaAlışveriş merkezinde yangın çıktı, 50 ölü var
Sonraki Haber Yükleniyor...